Gigantes eliminan Licey y avanzan al Round Robin con batazo heroico de Marco Hernández

Marco Hernández conectó un triple productor de dos carreras en la séptima entrada para asegurar la victoria de los Gigantes del Cibao 5-3 sobre los Tigres del Licey, en partido celebrado este lunes correspondiente al torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el triunfo, los Gigantes se convirtieron en el tercer equipo clasificado al Round Robin, que inicia este sábado 27 de diciembre.

La franquicia nordestana, con récord de 23-26, avanza a la postemporada por ocasión número 17 en su historia y por primera vez desde la campaña 2023-24.

Ahora los Potros, junto a Toros y Águilas, solo esperan la definición del cuarto clasificado, que saldrá entre las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido.

Marco Hernández, un ex miembro de los Tigres, al momento de conectar su oportuno triple en el séptimo inning del partido.

Los Gigantes participaron por primera vez en una semifinal en la temporada 2002-03 y posteriormente regresaron en 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2022-23, 2023-24 y ahora en la 2025-26.

Shane Greene trabajó 4.1 episodios, cediendo tres hits, con cuatro boletos y tres ponches ante 18 bateadores. El relevista Ángel Chivilli (1-0) se apuntó la victoria tras retirar un episodio en blanco.

Radhames Liz lanzó las primeras tres entradas, permitiendo un hit, una carrera limpia, otorgando una base por bolas y ponchando a dos de los doce bateadores enfrentados.

Por los Gigantes, Luis García Jr. conectó dos imparables en cuatro turnos, con dos anotadas y un doble; Marco Hernández fue la figura ofensiva al irse de 4-2, con triple y tres carreras remolcadas; Nick Torres agregó un doble remolcador y Kenny Piper anotó una carrera y recibió una base por bolas.

Por los Tigres del Licey, Mel Rojas Jr. bateó de 4-2; Cristhian Adames se fue de 3-1 con jonrón, una carrera anotada, una remolcada y una base por bolas; Emilio Bonifacio terminó de 3-2 con una anotada y un boleto, mientras que Francisco Mejía produjo una carrera.

Este martes, último día de la serie regular, los Toros del Este visitarán a las Águilas Cibaeñas en Santiago a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que Gigantes del Cibao y Tigres del Licey se enfrentarán en Santo Domingo desde las 7:30 de la noche.