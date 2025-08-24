Selección de República Dominicana vence a Argentina en tiempo extra en la AmeriCup

El equipo de baloncesto de la República Dominicana sigue demostrando su hegemonía en torneos de la región.

La selección de mayores venció en tiempo extra a su similar de Argentina 84-83 durante la segunda jornada de la Copa América.

Los criollos fueron guiados por su estelar base, Andrés Feliz, y el miembro de los Spurs de San Antonio, David Jones.

Feliz, quien juega en la liga española con el Real Madrid, logró un doble-doble con 14 y 11 asistencias, mientras que Jones terminó con 20, incluido el último canasto para sellar la victoria de los dominicanos. También decoró su actuación con nueve rebotes y cinco asistencias.

Joel Soriano también registró buenas credenciales y grandes momentos en el partido. Soriano, otro jugador de la ACB, produjo ocho tantos seguidos para la tricolor en el último período.

Con este triunfo, la selección dominicana logra su boleto hacia la segunda ronda de la Copa América. Lidera su grupo C con dos victorias y cero derrotas. Tiene cuatro puntos y un diferencial de puntos de +26.