Austin Wells jonronea y los Yanquis extienden cadena de triunfos a ocho

Austin Wells conectó un jonrón decisivo en la séptima entrada y los New York Yankees ampliaron su racha de victorias a ocho partidos con un triunfo por 8-3 sobre los Houston Astros el sábado por la noche.

Trent Grisham y José Caballero también lanzaron un pase largo para los Yankees (18-9). La racha ganadora iguala la más larga en una sola temporada desde junio de 2024.

Ben Rice conectó tres hits y una carrera impulsada para Nueva York, que ha ganado 11 de 12 en Houston.

Grisham puso a los Yankees en el marcador con su tercer jonrón, empatando 1-1 en la tercera. En la quinta, el tercer jonrón de Caballero dio a Nueva York una ventaja de 2-1.

Después de que los Astros empataran con un jonrón de Carlos Correa en la sexta, Wells tomó al relevista Kai-Wei Teng (1-1) para su segundo jonrón del año.

El jonrón solitario de Wells impulsó un séptimo anotador de tres carreras para los Yankees, que aprovecharon cuatro bases por bolas del relevista de Houston Bennett Sousa en su debut de la temporada. Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. recibieron cada uno una base por bolas con las bases llenas para ampliar la ventaja de Nueva York.

Aaron Judge recibió dos bases por bolas contra un cuerpo técnico de los Astros que emitió 10 pases libres, igualando su máximo de la temporada.

Tres días después del nacimiento de su primer hijo, Ryan Weathers permitió dos carreras y seis hits en 5 1/3 entradas para los Yankees.

Fernando Cruz (2-0) ponchó a Christian Walker y Yainer Díaz para dejar a dos corredores en base en la sexta. Después de que los Yankees se pusieran por delante, Jake Bird lanzó una séptima entrada perfecta.

Camilo Doval sorteó una base por bolas al inicio de la octava y Tim Hill permitió una carrera en la novena.

El abridor de Houston, Mike Burrows, ponchó a ocho bateadores, su máximo de la temporada, permitiendo dos carreras en cinco entradas.

Walker también conectó jonrones para los Astros.