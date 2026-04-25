Elly de la Cruz da su noveno cuadrangular y Cincinnati derrota a Detroit

Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras e impulsó cinco carreras mientras los Cincinnati Reds vencían a los Detroit Tigers 9-2 la noche del sábado.

Nathaniel Lowe, Elly De La Cruz y TJ Friedl también conectaron jonrones para Cincinnati, que está nueve partidos por encima de .500 por primera vez desde el 2 de agosto de 2003. Con un récord de 18-9, los Reds han comenzado su mejor desde que terminaron 18-8 en 2003.

El novato de los Tigers, Kevin McGonigle, abrió el partido con un jonrón solitario, su segundo de la temporada. Ha llegado a base en 23 aperturas consecutivas, la racha más larga para un novato de los Tigers desde que Austin Jackson llegó a 25 consecutivas desde el 11 de abril hasta el 9 de mayo de 2010.

El lanzador derecho de los Reds, Brady Singer (2-1), permitió ocho hits y dos jonrones solitarios en 5 1/3 entradas.

El noveno jonrón de la temporada de Stewart siguió a un par de bases por bolas concedidas por Jack Flaherty para poner a Cincinnati por delante 3-1.

Cuatro lanzamientos después, Lowe, que conectó el jonrón de dos carreras y que terminó el partido en la victoria de los Reds por 9-8 el viernes, conectó su segundo jonrón en igual número de turnos al bate para poner el marcador 4-1.

De La Cruz aumentó la ventaja a 6-1 con un jonrón de dos carreras, su noveno, en la segunda entrada.

Stewart y De La Cruz son la segunda pareja de compañeros de los Reds desde 1900 en conectar al menos nueve jonrones cada uno antes de mayo en la misma temporada, uniéndose a Austin Kearns y Adam Dunn en 2003.

Flaherty (0-2) permitió seis carreras limpias y tres jonrones, ambos máximos de la temporada.

El jonrón solitario de Spencer Torkelson en la cuarta entrada puso el marcador 6-2. Fue su cuarto jonrón de la temporada.

El sencillo con las bases llenas de Stewart ante Connor Seabold impulsó dos carreras para ampliar la ventaja de los Reds a 8-2 en la sexta.

El primer jonrón de Friedl de la temporada llegó en la octava entrada ante Drew Anderson.