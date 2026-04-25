Dodgers detienen en 10 la cadena de victorias de los Cachorros

Roki Sasaki consiguió su segunda victoria en su carrera y los Los Angeles Dodgers remontaron con seis carreras en la cuarta entrada para vencer a los Cubs 12-4 el sábado por la noche, rompiendo la racha de 10 victorias consecutivas de Chicago.

Shohei Ohtani puso fin a una racha de 0 de 12 con un sencillo en la primera entrada y luego robó segunda para solo su segunda base robada del año. Consiguió uno de los 14 hits de los Dodgers mientras Los Ángeles establecía su máximo de carreras en casa en la temporada.

Sasaki (1-2) permitió cuatro carreras —tres en jonrones solitarios de Seiya Suzuki, Moisés Ballesteros y Miguel Amaya— y siete hits con un récord personal de 99 lanzamientos en su noche de cabeza bobblehead. El diestro japonés ponchó a cinco en su quinta apertura, lanzando hasta la sexta entrada por primera vez este año.

Terminó 1-1 como novato el año pasado antes de trabajar como cerrador durante la carrera de los Dodgers hacia su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras que empató en la tercera entrada para los Dodgers, que habían perdido cinco de siete. Su bullpen desperdició una ventaja de cuatro carreras en una derrota por 6-4 en el partido inaugural de la serie el viernes, que los dejó fuera del liderato de la División Oeste de la Liga Nacional por primera vez esta temporada.

Los Cubs tomaron su última ventaja, 3-2, con un jonrón de dos ponches de Ballesteros ante Sasaki en la cuarta entrada.

Los Dodgers se adelantaron definitivamente jugando small ball en la parte baja de la entrada.

Alex Freeland empató el partido a 3 con un doble impulsor. El sencillo impulsor de Freddie Freeman expulsó al abridor de los Cubs, Colin Rea (3-1). Teoscar Hernández conectó un sencillo productor de dos carreras y Dalton Rushing y Pages conectaron sencillos impulsores — todos con dos outs — para abrir una ventaja de 8-3.

Perdiendo 8-4, los Cachorros dejaron las bases llenas en la sexta. El relevista de los Dodgers, Jack Dereyer, ponchó a Dansby Swanson y Pete Crow-Armstrong antes de que Will Klein entrara e indujera un rodado al montículo de Amaya que puso fin a la amenaza.