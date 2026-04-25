Wells pega jonrón y guía a los Yankees a octava victoria seguida

Austin Wells conectó un jonrón que rompió el empate en la séptima entrada y los Yankees de Nueva York extendieron su racha ganadora a ocho juegos con una victoria de 8-3 sobre los Astros de Houston el sábado por la noche.

Trent Grisham y José Caballero también conectaron jonrones para los Yankees (18-9). Esta racha ganadora iguala la más larga en una sola temporada desde junio de 2024.

Ben Rice conectó tres hits y produjo una carrera para Nueva York, que ha ganado 11 de 12 partidos en Houston.

Grisham puso a los Yankees en el marcador con su tercer jonrón, empatando el partido 1-1 en la tercera entrada. En la quinta, el tercer jonrón de Caballero le dio a Nueva York una ventaja de 2-1.

Después de que los Astros empataran el partido con un jonrón de Carlos Correa en la sexta entrada, Wells le conectó un cuadrangular al relevista Kai-Wei Teng (1-1), su segundo jonrón del año.

El jonrón solitario de Wells impulsó una ofensiva de tres carreras en la séptima entrada para los Yankees, quienes aprovecharon cuatro bases por bolas otorgadas por el relevista de Houston, Bennett Sousa, en su debut de temporada. Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. recibieron cada uno una base por bolas con las bases llenas para extender la ventaja de Nueva York.

Aaron Judge recibió dos bases por bolas ante un cuerpo de lanzadores de los Astros que otorgó 10 bases por bolas, igualando el récord de la temporada.

Tres días después del nacimiento de su primer hijo, Ryan Weathers permitió dos carreras y seis hits en 5 1/3 entradas para los Yankees.

Fernando Cruz (2-0) ponchó a Christian Walker y Yainer Díaz para dejar a dos corredores en base en la sexta entrada. Después de que los Yankees tomaran la delantera, Jake Bird lanzó una séptima entrada perfecta.

Camilo Doval superó una base por bolas al inicio de la octava entrada y Tim Hill permitió una carrera en la novena.

El abridor de Houston, Mike Burrows, ponchó a ocho bateadores, su mejor marca de la temporada, y permitió dos carreras en cinco entradas.

Walker también conectó un jonrón para los Astros.