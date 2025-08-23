Selección Dominicana inicia con triunfo fácil ante Colombia en la Americup

República Dominicana logró una victoria 84-59 ante Colombia en la jornada inaugural del FIBA AmeriCup 2025. El quinteto caribeño contó con David Jones-García como máxima figura para sumar su primer lauro que lo coloca líder del Grupo C (junto Argentina) del certamen que se celebra sobre el tabloncillo del Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

República Dominicana supo cerrar de buena manera los últimos minutos del segundo y tercer parcial del compromiso. Una corrida de 10-0 antes del descanso le permitió irse con 11 puntos de ventaja (44-33) a la segunda mitad. Luego, los dirigidos por Néstor “Che” García hicieron lo propio en el tercer cuarto, cerrando con parcial de 9-2, para llegar con un saldo de 18 puntos (66-48) a la recta final del juego y con la victoria en buen resguardo.

David Jones-García sacó sus credenciales de jugador de la NBA y dio un paso al frente en una selección dominicana en la que cuatro jugadores superaron la decena de puntos.

El alero de los Spurs de San Antonio dejó línea de 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2 bloqueos y 1 robo, dejando una eficiencia de 24.

También destacaron Jassel Pérez (16 puntos y 6 rebotes), Joel Soriano (13 puntos y 5 rebotes) y Andrés Feliz (10 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes) Por Colombia, los mejores fueron Braian Angola con 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Además de Romario Roque con 15 unidades, 5 robos, 3 asistencias y 3 tableros.