Bryce Harper impusa 4 carreras y los Filis ponen fin a racha de diez reveses

Bryce Harper impulsó cuatro carreras, incluyendo un sencillo decisivo en la décima entrada, y los Philadelphia Phillies rompieron su racha de 10 derrotas consecutivas con una victoria por 8-5 sobre los Atlanta Braves el sábado por la noche.

El as de los Phillies, Zack Wheeler, debutó en 2026 y mostró una gran actuación, permitiendo dos carreras y tres hits en cinco entradas. El diestro regresó de una cirugía de descompresión de salida torácica el pasado septiembre tras descubrir un coágulo de sangre en su hombro de lanzador.

Wheeler ponchó a seis, dio tres bases por bolas y se fue con una ventaja de 3-2. Harper conectó dos hits y anotó dos veces para los Phillies, que no ganaban desde el 13 de abril.

Brad Keller (1-0) lanzó 1 1/3 entradas sin hits para llevarse la victoria. Kyle Backhus logró que Michael Harris II bateara un rodado con dos corredores en base para terminar el partido.

Ozzie Albies bateó 3 de 5 con una carrera impulsada y Harris fue 2 de 4 con dos carreras impulsadas para los Braves, que habían ganado nueve de diez.

Tyler Kinley (3-1) dio base por bolas a Trea Turner para abrir la décima, y José Suárez dio base por bolas a Kyle Schwarber para llenar las bases antes de que un sencillo productor de dos carreras de Harper diera a Filadelfia una ventaja de 6-4. Dos bateadores después, Brandon Marsh añadió un sencillo de dos carreras para poner el marcador 8-4.

El abridor de los Braves, Bryce Elder, duró siete entradas, permitiendo tres carreras y seis hits, ponchando a dos y dando una base por bolas. Salió con una ventaja de 4-3.

Schwarber abrió la octava entrada de Filadelfia con un triple al jardín central por encima de la cabeza de Eli White y anotó con un elevado de sacrificio de Harper que empató el marcador a 4.