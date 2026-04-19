¿Cuándo regresa Juan Soto?

El regreso de Juan Soto podría producirse tan pronto como este martes, en lo que representaría un impulso necesario para unos Mets de Nueva York sumidos en una profunda mala racha, que se agudizó este domingo tras perder 2-1 ante los Cachorros de Chicago en diez entradas.

El estelar jardinero se encuentra fuera desde el pasado 3 de abril, cuando sufrió una distensión en la pantorrilla en el octavo partido de la temporada del conjunto neoyorquino.

Hasta ese momento, los Mets tenían récord de 3-4, pero tras la salida de Soto lograron ganar ese encuentro y encadenaron tres victorias más, iniciando un sorprendente 4-0 sin su principal figura ofensiva. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en los días siguientes.

Luego de ese breve repunte, los Mets han caído en una alarmante seguidilla de 11 derrotas, desplomándose hasta un récord de 7-15, empatados con los Reales de Kansas City con la peor marca de las Grandes Ligas.

La falta de ofensiva ha marcado este tramo negativo.

En lo individual, Soto había mostrado un rendimiento sólido antes de la lesión, siendo uno de los bates más productivos del equipo, con su habitual disciplina en el plato y capacidad de embasarse.

En la joven temporada el dominicano tiene promedio de bateo de .355, OBP de .412, OPS de .918, cinco remolcadas, tres anotadas, dos dobles y un cuadrangular.

El dirigente Carlos Mendoza confirmó el domingo que el dominicano “sigue en camino” de regresar durante la próxima estancia en casa, que se extenderá del 21 al 30 de abril. Soto podría estar disponible desde la primera mitad de la serie.

Reportes previos ya apuntaban a que el jugador de 27 años sería activado desde la lista de lesionados de 10 días en el transcurso de esta semana, y todo indica que no necesitará una asignación de rehabilitación en ligas menores.

Steven Cohen respalda a Carlos Mendoza

La prolongada racha negativa ha puesto presión sobre el dirigente Mendoza, en un entorno donde las expectativas eran elevadas para la temporada. No obstante, el propietario del equipo, Steven Cohen, expresó recientemente su respaldo al capataz, enviando un mensaje de confianza en medio del difícil momento.

El posible regreso de Soto no solo representaría la recuperación de una pieza clave en la alineación, sino también una oportunidad para cambiar la dinámica de un equipo que sin su estrella, ha caído en uno de los peores baches de la liga.

jorge Polanco lesionado

Los atribulados Mets colocaron al infielder dominicano Jorge Polanco en la lista de lesionados de 10 días el sábado por una contusión en la muñeca derecha.

La medida se aplicó con carácter retroactivo al pasado miércoles, un día después de que Polanco se fuera de 4-0 con dos ponches en una derrota 2-1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Polanco, de 32 años, batea para .179 (10 de 56), con un jonrón y dos carreras impulsadas en su primera temporada con Nueva York.

Polanco, quien firmó un contrato de 40 millones de dólares por dos años con los Mets en diciembre, también ha estado lidiando con un problema en el tobillo.