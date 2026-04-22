Keldon Johnson gana el premio Sexto Hombre del Año de la NBA, superando a Jaquez y Hardaway Jr.

Keldon Johnson fue el suplente ideal para los San Antonio Spurs esta temporada.

Jugó en los 82 partidos, siempre saliendo desde el banquillo, convirtiéndose en el segundo jugador de la NBA en la última década en lograrlo. Fue el primer jugador de los Spurs en anotar 1000 puntos como reserva en una temporada. Y durante todo el año, San Antonio lo promocionó como el mejor suplente de la liga.

Los votantes estuvieron de acuerdo, y los Spurs tienen otro ganador del premio.

Johnson fue nombrado el miércoles Sexto Hombre del Año de la NBA, uniéndose a Manu Ginóbili en 2008 como los únicos jugadores de los Spurs en ganar este premio. Es el primer galardón individual de la NBA para Johnson, quien formó parte del equipo olímpico estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2021.

“Fui titular durante mucho tiempo”, dijo Johnson en ESPN tras ser anunciado como ganador. “Ahora me toca salir desde el banquillo. Simplemente sigo analizando el partido, salgo desde el banquillo, entro ahí y hago lo mío”.

Jaime Jaquez Jr., del Miami Heat, quedó segundo en la votación y Tim Hardaway Jr., de los Denver Nuggets, tercero. Jaquez lideró a todos los suplentes de la NBA en anotación y partidos con doble dígito en puntos, mientras que Hardaway lideró a los suplentes con 205 triples y fue cuarto en la liga en anotación saliendo desde el banquillo.

Hardaway y Jáquez empataron en el noveno puesto en 2024. Hardaway también fue quinto en 2021, décimo en 2017 y empató en el decimotercer puesto como novato en 2014.

Fue la culminación de una racha de dos años sin precedentes para Johnson, quien ha participado en 159 partidos durante las últimas dos temporadas, siempre saliendo desde el banquillo. Ningún otro jugador de la NBA ha disputado tantos partidos sin ser titular en ese lapso.

“Quería formar parte de algo especial aquí en San Antonio”, dijo Johnson. “Sabía que para poder rendir al máximo para nuestro equipo, salir desde el banquillo era probablemente mi mejor opción. Al principio fue difícil. Tuve que controlar mi ego y anteponer al equipo. Después de eso, no había límites”.

Fue el tercer premio que la NBA entregó en esta postemporada, el segundo ganado por los Spurs y el primero en el que realmente hubo intriga sobre quién iba a ganar.

El lunes, Victor Wembanyama de San Antonio se convirtió en la primera elección unánime como Jugador Defensivo del Año. Y el martes, el vigente MVP, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, fue nombrado Jugador Decisivo del Año , obteniendo 96 de los 100 votos posibles para el primer lugar.

En la votación del Sexto Hombre, Johnson obtuvo 63 votos de primer lugar, mientras que Jaquez obtuvo 34. A Hardaway le siguieron Naz Reid de Minnesota (el ganador de 2024 que obtuvo un voto de primer lugar este año) en cuarto lugar, Ajay Mitchell de Oklahoma City en quinto lugar, Reed Sheppard de Houston en sexto lugar, Isaiah Stewart de Detroit (un voto de primer lugar) en séptimo lugar, Mitchell Robinson de Nueva York (un voto de primer lugar) en octavo lugar, Ayo Dosunmu de Minnesota en noveno lugar, Sandro Mamukelashvili de Toronto en décimo lugar, Dylan Harper de San Antonio en undécimo lugar y Jamal Shead de Toronto en duodécimo lugar.

“Es un momento emotivo”, dijo Johnson. “Es un gran logro. Se necesita mucho trabajo duro para conseguir un premio como este”.

El jueves se anunciará el ganador del Premio a la Deportividad de la liga. Un jugador de cada división —Bam Adebayo de Miami (Sureste), Harrison Barnes de San Antonio (Suroeste), Gilgeous-Alexander (Noroeste), Al Horford de Golden State (Pacífico), TJ McConnell de Indiana (Central) y Derrick White de Boston (Atlántico)— ha sido seleccionado como finalista. Este premio es votado por los jugadores, no por el panel de periodistas que suele elegir a los ganadores.

El premio al Jugador que Más Ha Mejorado —que se otorgará a Nickeil Alexander-Walker de Atlanta, Deni Avdija de Portland o Jalen Duren de Detroit— se dará a conocer el viernes.

Otros premios que se anunciarán próximamente, pero cuyas fechas aún no se han revelado, son el de Entrenador del Año (JB Bickerstaff de Detroit, Mitch Johnson de San Antonio o Joe Mazzulla de Boston), el de Novato del Año (VJ Edgecombe de Filadelfia, Cooper Flagg de Dallas o Kon Knueppel de Charlotte) y el de Jugador Más Valioso (Gilgeous-Alexander, Wembanyama o Nikola Jokic de Denver).