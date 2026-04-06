JUAN SOTO: "Me siento optimista sobre la lesión"

Ye es oficial: Juan Soto tiene una lesión seria en la pantorrilla derecha y podría perder un poco más de dos semanas de juego.Sin embargo,el dominicana enfrenta la situación con un sentimiento positivo.

Aunque inicialmente esperaban que Soto evitara ingresar a la lista de lesionados, los Mets optaron el lunes por una vía más cautelosa y lo colocaron en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha. Si bien la medida es retroactiva al 4 de abril, los Mets anunciaron que el tiempo típico de recuperación para una lesión de su gravedad es de dos a tres semanas, lo que significa que Soto probablemente pasará más tiempo del mínimo en la lista de lesionados.

Los Mets ascendieron a Ronny Mauricio de la filial Triple-A de Syracuse para ocupar el puesto de Soto en la plantilla. Soto, de 27 años, sintió molestias en la pantorrilla mientras corría de primera a tercera base en la victoria de los Mets por 10-3 sobre los Giants el viernes. Abandonó el partido en la primera entrada y al día siguiente se le realizó una resonancia magnética, que reveló la distensión.

Soto ha estado en la lista de lesionados tres veces en su carrera, siempre jugando para los Nationals. En 2019, ingresó a la lista de lesionados por espasmos en la espalda. En 2020, fue incluido en la lista de lesionados por COVID-19 debido a una posible exposición al virus. Y en 2021, ingresó a la lista de lesionados por una distensión en el hombro izquierdo. Ninguna de estas dolencias le costó mucho tiempo de juego, y desde 2022, Soto ha sido uno de los jugadores más sanos del béisbol, participando en 640 de los 658 juegos posibles. Solo Matt Olson, Pete Alonso y Francisco Lindor han jugado más en ese período. Teniendo en cuenta que su recuperación suele durar entre dos y tres semanas, es probable que esta sea la baja por lesión más larga de la carrera de Soto.

“Ya había experimentado rigidez en las pantorrillas antes”, dijo Soto el sábado en San Francisco. “Definitivamente no es lo peor que he sentido.

Con Soto fuera de juego, los Mets han estado recurriendo a varios jugadores de la banca, incluyendo a Tyrone Taylor y Brett Baty, para jugar en los jardines. Ambos pueden ocupar el izquierdo, al igual que Carson Benge, quien estaba programado para ser titular allí.