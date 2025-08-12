Poner los oídos en los barrios

En tiempos de campaña electoral y en el afán de captar votos, los políticos recorren los barrios populares sembrando esperanzas de cambio entre sus habitantes.

No obstante, al asumir el poder, suelen desconectarse por completo y abandonar estos sectores a su suerte, donde los residentes enfrentan a diario sus necesidades más apremiantes.

Actualmente, percibimos un leve giro en esa actitud displicente.

Hace casi un año, el presidente Abinader decidió acercarse físicamente a los barrios mediante las iniciativas “El gobierno en el barrio” y ahora “Primero tú”, visitando sectores vulnerables para conocer de primera mano sus duras realidades.

Lo que estas comunidades requieren, más que promesas, son soluciones concretas a problemas recurrentes.

No demandan grandes obras, sino mejoras en servicios básicos: mayor suministro de agua potable y energía eléctrica, escuelas dignas, áreas de recreación y deporte, seguridad ciudadana y más fuentes de empleo.

Los líderes comunitarios, representantes de estos barrios, ya se han cansado de golpear puertas en despachos oficiales para gestionar estas peticiones, que rara vez llegan a tiempo o con resultados satisfactorios.

Mediante “El Listín en el barrio” hemos constatado estas carencias. Sinceramente, es hora de responder a sus expectativas.

El presidente Abinader debe convertir este nuevo enfoque de visitas barriales en un ejercicio permanente, consciente de que las necesidades son abrumadoras y requieren atención urgente.

Su anuncio de convertir Capotillo en un “barrio seguro” —donde los residentes puedan vivir y trabajar sin temor a la delincuencia— es un ejemplo: ya se ejecutan operativos contra células criminales, junto al alumbrado y reparación de calles.

En otros sectores, la prioridad son los deficientes servicios públicos.

Bastaría diseñar una estrategia integral para enfocar la maquinaria gubernamental en estas demandas.

Resulta significativo y plausible que el presidente haya decidido acercar su gestión a estas barriadas, que conforman el mayor cinturón de hacinamiento urbano del Gran Santo Domingo.

Listín Diario mantendrá su compromiso de ser caja de resonancia de estas esperanzas, confiado en impulsar acciones gubernamentales hacia soluciones prontas y tangibles.