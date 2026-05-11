Vallas, proclamaciones y actividades reactivan el proselitismo político

Entre finales del 2025 e inicios del 2026 las aspiraciones tempranas, el proselitismo a destiempo, los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, enfrentamientos entre los propios opositores y las advertencias de la Junta Central Electoral (JCE) dominaron el escenario político.

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Esas acciones se realizaban aun cuando el plazo otorgado por la ley para el inicio de la denominada precampaña electoral no empieza hasta el domingo cuatro de julio del 2027.

Debido al desenfreno en las actividades proselitistas realizadas por diferentes partidos, incluyendo al oficialista, la JCE tuvo que, en reiteradas ocasiones, hacerles señalamientos y advertencias de que paren con su activismo político o serían sancionados.

Esos señalamientos del órgano electoral, más una advertencia del presidente Luis Abinader ordenando la detención de todas las actividades proselitistas de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), calmaron las aguas por varios meses.

Sin embargo, el pasado fin de semana, las proclamaciones de hasta candidatos presidenciales, colaciones de vallas y activismo político, reactivaron el proselitismo.

Carolina vuelve a reactivar la carrera interna del PRM

Con una actividad en la zona este del país, Carolina Mejía, una de las aspirantes a ocupar la candidatura presidencial del PRM, realizó un acto multitudinario en La Romana en donde recibió el apoyo de al menos ocho legisladores, seis alcaldes, 32 regidores y un nutrido grupo de dirigentes partidarios de la región.

“Estoy preparada para asumir la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno y para convertirme, con la ayuda de Dios y del pueblo dominicano, en la próxima presidenta de la República Dominicana”, fue lo exclamado por Mejía durante el discurso central de esa actividad.

En la actividad, Mejía recibió el apoyo de Santiago Zorilla, senador por El Seibo; Carmen Ligia Barceló, diputada por Hato Mayor; Andy Modesto Batista, diputado por La Romana; Román de Jesús Vargas, diputado por Monte Plata; Héctor Fodil Rosa (Puchito), diputado por Hato Mayor; Onavel Aristy y Ángel del Rosario, ambos por La Altagracia.

Asimismo, de los alcaldes Karina Aristy (Higüey), Raymundo Ortiz (San Pedro de Macorís), Eduardo Familia “Kikilo” (Villa Hermosa), Andrés Valdez (Guaymate), Leticia Hernández (Cumayasa) y Francisco Solano (Sabana de la Mar).

Además, ofrecieron su apoyo los presidentes del PRM en Higüey, El Seibo y La Romana, los destacados dirigentes Pireo Solimán, Cheo Suárez y Franklin Altagracia, respectivamente.

También brindaron su espaldarazo el general retirado Radhamés Zorrilla Ozuna, Jesús Feris Iglesias, Andrés Vander Horst Álvarez, Darío Cedeño, Chikín Limas, Iván Rondón, Fidel Martínez, exlcalde Reynaldo Valera, viceacaldesa Nelly Bonilla, Carlos Mendoza, exdiputada Mónica Lorenzo, exdiputado Sergio Muñoz (Pilincho) y exalcaldesa Altagracia Herrera (La Mayimba).

Partido Camino Nuevo vuelve a proclamar a Omar Fernández

A mediados del año pasado, a pesar que los candidatos presidenciales no pueden ser proclamados hasta el mes de octubre de 2027, el Partido Camino Nuevo señaló que el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, sería la persona que ocuparía su casilla presidencial en las elecciones de 2028.

Sin embargo, aun cuando Fernández rechazó el ofrecimiento, el partido dirigido por Eglenin Morrison comenzó a instalar vallas promoviendo la figura del senador del Distrito Nacional. La acción llevó a que, mediante un acto de alguacil, la JCE les ordenara el retiro de esa publicidad debido a que se encontraba fuera de plazo.

Partido Camino Nuevo tiene cinco días para desmontar vallas promoviendo a Omar Fernández Lea también

Este fin de semana, Morrison volvió a proclamar a Fernández como su candidato a ocupar la Presidencia de la República argumentando que “llegó el momento de cerrar el ciclo político del pasado”, al tiempo que indicó que llegarán al palacio nacional en el 2028 de la mano de Omar, “como presidente para hacer una verdadera transformación en la república dominicana”.

Con la proclamación, Morrison volvió a ordenar la colocación de “100 nuevas vallas” promoviendo al hijo del exmandatario Leonel Fernández, señalando que si la JCE los vuelve a notificar, estos someterán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

“...y si la JCE nos vuelve a notificar vamos a depositar un amparo preventivo para obligar a qué tenga que evaluar la legalidad de nuestro derecho de ponerla con el fin de captar nuevos afiliados”, manifestó Morrison a LISTÍN DIARIO.