Pedro Brand: Interrupción de energía eléctrica programada de 12 horas se debió a sustitución de transformador

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) anunció la interrupción del servicio de energía eléctrica en varias localidades de Pedro Brand.

Esto se debe a la sustitución de un transformador de potencia de la Subestación Ciudad Satélite, de acuerdo con un comunicado de la referida entidad.

Asimismo, Edesur asegura que estos trabajos buscan “mejorar” la calidad del servicio de energía eléctrica.

Los lugares afectados son el Km 25 de la Autopista Duarte, Pedro Brand, Barrio Eduardo Brito, Urbanización Flor de Loto, Las Mercedes, La Unión, Los Corozos, Ciudad Satélite, Residencial Parque del Sol, Barrio Villa Linda, Residencial Marién, La Guáyiga (parcial) e INVI Hato Nuevo.

COMUNICADO DE EDESUR SIN EDITAR

Informamos a nuestros clientes que con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, se estarán realizado trabajos de sustitución del Transformador de Potencia de la Subestación Ciudad Satélite.

Por esa causa será interrumpido el servicio eléctrico en los siguientes sectores del municipio Pedro Brand.

Localidades: Km. 25 Autopista Duarte, Pedro Brand, Bo. Eduardo Brito, Urb. Flor de Loto, Las Mercedes, La Unión, Los Corozos, Ciudad Satélite, Res. Parque del Sol, Bo. Villa Linda, Res. Marién, La Guáyiga (parcial), INVI Hato Nuevo.