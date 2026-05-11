Domingo González es ascendido por los Marineros

A los 26 años, de estos 9 viajando por los circuitos minoritarios, Domingo González estará ocupando un espacio en Grandes Ligas.

El derecho dominicano fue llamado este martes por los Marineros de Seattle y ocupará el puesto de José Ferrer, prometedor relevista zurdo, quien fue colocado en la lista de paternidad debido a que junto a su esposa, está a punto de dar la bienvenida al nacimiento de un hijo.

González fue llamado de la filial Triple-A de Tacoma y al momento de su ascenso contaba con 0-0 y efectividad de 1.80. Había lanzado 15.0 actos, aceptado 12 hits, 4 carreras, 2 boletos y 14 abanicados.

El había sido adquirido de los Bravos el 12 de agosto del año pasado, ha tenido 12 apariciones en Tacoma, con una efectividad de 1.80, 14 ponches y dos bases por bolas en 15 entradas.

Cuando González lance, será el debutante dominicano 967 en las Grandes Ligas y séptimo de este año. El año pasado accionó con los Gigantes del Cibao y actuó durante 8.0 entradas, permitió 7 hits, 4 carreras, sin boleto y abanicó a 12

Ferrer lista de paternidad

Los jugadores tienen permitido estar en la lista de paternidad hasta tres días, lo que significa que Ferrer podría incorporarse al club en Daikin Park antes del partido del jueves por la tarde, o incluso antes.

Los Mariners sin duda lo echarán de menos durante los próximos días, ya que Ferrer se ha convertido en su relevista más consistente, incluso después de algunos tropiezos en abril que fueron en gran parte producto de la mala suerte con las pelotas bateadas.