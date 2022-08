Una maratón contra la corrupción

Con el inicio de las audiencias para examinar los méritos de las pruebas del ministerio público contra los acusados de corrupción en el “Caso Medusa”, la justicia entra de lleno en un proceso que demostrará si es capaz y posible contener ese flagelo.

Más de un año recolectando elementos de prueba para configurar el expediente contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y parte de sus asociados, es tiempo suficiente para sustentar las acusaciones.

El caso, documentado en más de 12,000 páginas y cientos de testigos, promete que más que un proceso expedito para saber si los acusados van a un juicio de fondo, el país asistirá a una maratón de exposiciones y réplicas de las partes.

El LISTÍN DIARIO no sabe –y no puede saber– si los acusados son culpables de las imputaciones que se les formulan, pero tenemos el interés de que la justicia hurgue bien en estos casos, porque el país no merece corruptos descargados ni inocentes condenados.

Lo que no admite discusión es que la sociedad reclama castigo a la corrupción y el fin de la impunidad para este tipo de delitos, por lo que difícilmente acepte comportamientos judiciales venales, ni evasión de responsabilidades.

En este caso que se está examinando en fase preliminar, debe imperar el respeto a las reglas procesales, al principio de la presunción de inocencia y al mérito de la prueba como elemento fundamental para condenas o descargos.

Acomodada para una larga espera de un veredicto judicial, la sociedad, ansiosa de justicia y paz, observa expectante el comportamiento de fiscales, defensa y jueces para sacar conclusiones en este y los demás casos de igual naturaleza que se ventilan en los tribunales.