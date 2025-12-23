Valdez Albizu pide prudencia a bancos para preservar estabilidad

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, sostuvo una reunión con presidentes de distintas entidades de intermediación financiera, acompañado del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; para pasar revista a los resultados que muestra el sector, y mantener el diálogo y la colaboración para preservar la estabilidad financiera y macroeconómica del país.

El gobernador expresó que “en un contexto como el actual de alta incertidumbre y en un entorno internacional convulso y complejo, es importante conducirse con prudencia para preservar la estabilidad de nuestro sistema financiero, que es la espina dorsal de la economía y sobre la cual se fundamenta la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana”.

El gobernador Valdez Albizu presentó los resultados del sector indicando que este continúa mostrando altos niveles de capitalización, rentabilidad, solvencia y calidad de su cartera de créditos, que le permiten continuar impulsando las actividades productivas del país.

El gobernador destacó que los análisis de estabilidad financiera y las pruebas de estrés realizadas al sistema financiero consolidado, no reflejan evidencias de vulnerabilidades financieras que puedan comprometer la provisión de servicios financieros de la economía dominicana.

Resultados

Valdez Albizu hizo referencia a que el sistema financiero dominicano continúa mostrando altos niveles de rentabilidad, solvencia y calidad de su cartera de créditos, lo que le ha permitido continuar impulsando las actividades productivas del país.

Resaltó que el sistema financiero consolidado presenta un volumen de activos ascendentes a RD$4.19 billones, para un incremento interanual de 9.3%, compuesto mayoritariamente por cartera de créditos de alta calidad crediticia, ya que el 91% se encuentra concentrada en cartera A y B, con una morosidad consolidada de apenas 1.8%, y una cobertura de créditos vencidos de 162.5%. Es decir, que por cada RD$1.0 peso de crédito vencido, las entidades mantienen provisiones acumuladas por RD$1.63 pesos.

El gobernador sostuvo, una nota enviada a los medios, que las entidades de intermediación financiera mantienen colchones holgados de liquidez, mostrando niveles de depósitos overnight en el Banco Central por más RD$96 mil millones, de los cuales unos RD$45 mil millones, es decir, 46% corresponden al Banco de Reservas.

Con relación a los pasivos, los mismos ascendieron a RD$3.6 billones, para un crecimiento interanual de 9.1%, compuestos principalmente en un 87.5% por depósitos del público, lo cual muestra la confianza de los agentes económicos y público en general en la estabilidad del sistema.

En cuanto a la rentabilidad, el gobernador hizo referencia a que el sistema financiero nacional presenta utilidades en niveles superiores a los observados en la banca regional, tal y como lo evidencian los principales indicadores, como la rentabilidad sobre los activos promedio (ROA) de 2.6% y sobre el patrimonio promedio (ROE) de 21.7%, es decir, que por cada RD$100 de patrimonio, las entidades ganan RD$21.7.

Valdez Albizu destacó que la acumulación de utilidades importantes durante una larga trayectoria ha ampliado la capacidad de las entidades para generar nuevas fuentes patrimoniales para el crecimiento sostenido de sus operaciones y la provisión de créditos a los sectores productivos.

Dijo que el sistema consolidado muestra actualmente un índice de solvencia de 17.1%, muy por encima del mínimo de 10% exigido por la Ley Monetaria y Financiera 183-02.

Solidez Banreservas

En su informe de resultados financieros, el gobernador destacó la excelente situación financiera que presenta el Banco de Reservas, indicando que muestra un crecimiento sano de sus activos con un balance de RD$1,35 billones, para un crecimiento interanual de 7.4%. Igual señaló la calidad de su cartera de crédito la cual dijo asciende a RD$617 mil millones (un crecimiento interanual de 9.4%), y de las inversiones en valores de RD$415 mil millones (un crecimiento de 8.4%) y su baja morosidad de 1.3%, un coeficiente de cobertura para créditos vencidos de 192.7% .