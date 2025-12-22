Seguros Reservas aclara informaciones y anuncia utilidades históricas al cierre de 2025

Ejecutivos de Seguros Reservas aclararon que la aseguradora no presenta dificultades al cierre del año 2025, y dijeron que por el contrario están ante un año positivo record.

"Esta es una rueda de prensa de Seguros Reservas, el Banco de Reservas aunque somos una filial del banco, es algo diferente, y yo estoy convencido de que el banco en su momento dará sus explicaciones pero ya el Banco Central ha certificado la solidez del sistema financiero," dijo Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas.

"Esto lógicamente genera una inquietud, hemos tenido clientes que han llamado para notificar que ya no se sienten seguros debido a que escucharon esta campaña de una persona que nosotros considerábamos serio y nosotros tuvimos que mandarle los números," expresó Arroyo. Y añadió: "Así que le reitero, mi posición sigue siendo que la Republica Dominicana está por encima de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM, porque la Republica Dominicana es te todos," finalizó.

La declaración se produce en respuesta al exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, quien aseguró haber revisado los estados financieros de distintas entidades públicas donde detectó ciertas irregularidades alarmantes incluyendo al Seguro Reservas.

“Hay un hoyo en Seguro BanReservas, hay hoyo en el Banco Agrícola. Lo que pasa es que es como SeNaSa, hasta que no se destape el meollo del asunto no se sabe la magnitud. Pero los estados financieros ya van hablando”, sostuvo en el programa de televisión Altanto TV.

Aunque no ofreció más detalles sobre lo comentado, alegó poseer los datos oficiales de las instituciones mencionadas durante su intervención en el programa y que tan solo sería cuestión de tiempo para saber la magnitud de su advertencia.

Utilidades históricas al cierre de 2025

Durante este encuentro, Seguros Reservas también afirmó que 2025 ha sido un año admirable para Seguros Reservas, ya que obtuvieron un aumento de 133 % en sus utilidades, al pasar de RD$789 millones en noviembre de 2024 a RD$1,839 millones en noviembre de 2025.

De estas cifras permanecer así, como tendencia positiva, la aseguradora planea cerrar este diciembre con utilidades que superen a los RD$2,300 millones, lo que según sus ejecutivos significaría el mayor nivel de beneficios en sus 23 años de trayectoria y camino en el mercado dominicano.