Ganadería asegura permisos dinamizados para trasladar cerdos al mercado

El director general de Ganadería, Abel Madera Espinal, aseguró que la institución ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar un comercio digno en la temporada navideña .

Ante la reciente denuncia de algunos porcicultores nacionales que deploraron problemas para la obtención del permiso que les autorice trasladar cerdos al mercado, señalando que el precio deestos no resultaba en inconvenientes, pues, según declaraciones, figura entre RD$ 100-RD$ 150 la libra, razonaron que el manejo de la Peste Porcina Africana no era el adecuado, trayendo inconvenientes para ellos en el país.

No obstante, Madera Espinal respondió que el proceso está bastante perfeccionado, al punto de reducir los plazos en días u horas.

“Realmente eso se ha optimizado mucho y se está dando resultados hasta en 24 horas”, respondió al LISTÍN DIARIO, advirtiendo sobre algunos casos de comerciantes que andan sin documentación y buscan saltarse la secuencia establecida.

Asimismo, afirmó que para este período navideño 2025 hay cerdos criollos suficientes, con una producción que rebasa la del año pasado. Se recuerda que hace unos días el presidente de la federación, Iván García, informó que el 85% de la carne de cerdo que se está consumiendo a nivel nacional es importada con precios más accesibles que los locales.

La incidencia de la peste porcina africana en este producto no representa ningún riesgo nacional a su consideración debido a los controles de erradicación realizados, con el resultado de lograr un debido abastecimiento al mercado.

“No está afectando el comercio en lo absoluto. Los productores de cerdo están al día con sus pruebas y se están sacando buena cantidad de cerdo en esta semana y la próxima semana para abastecer el mercado”, argumentó.

Aumento en los precios

Negó un posible aumento en el precio de la carne de cerdo, asumido por la estabilidad que mantiene en estos últimos años, donde, según sus cálculos, el kilo en gran ronda los RD$150 y RD$155.

Mientras tanto, los criadores de cerdo opinaron sobre un impacto tras una supuesta reducción del 80% en su población, estimándolo en RD$700 el cerdo asado.