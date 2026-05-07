DGM busca regular acceso a mercados fronterizos a través de registro biométrico

Durante un recorrido por la provincia de Dajabón, el director de la Dirección General de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dijo que trabajan en la movilización y habilitación del registro biométrico para implementar la solución que regulará el acceso a los mercados fronterizos.

“Las personas tendrán que registrarse y ese registro tendrá que estar basado en un documento emitido por su país y esa biometría es lo que le va a permitir acceder al mercado, las personas que no hagan ese registro, que no tenga una documentación válida, oficial de su país, pues no van a poder registrarse”, dijo el vicealmirante.

Para evitar que niños no accedan a los mercados fronterizos el director de migración Lee Ballester, dijo que se está haciendo una evaluación de diferentes tipos de edades para que menores no tengan acceso al comercio binacional sino todos aquellos mayores de edad provisto de una documentación válida de su país.

“Ahora mismo estamos dándole cumplimiento a las instrucciones del presidente Luis Abinader, fortaleciendo lo que son las capacidades para nosotros garantizar el control migratorio en la República Dominicana”, comentó.

Los cuatro mercados binacionales donde funcionara el control biométrico son: Dajabón-Ouanaminthe, Comendador-Belladère, Jimaní-Malpasse y Pedernales-Anse-à-Pitres.