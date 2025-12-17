Deploran problemas para llevar cerdos a mercados

Permisos establecidos como requisitos para la movilización de cerdos ha resultado “muy cuesta arriba”, “una locura” para los diferentes porcicultores del país.

Ambiorix Cabrera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli) calificó como “una verdadera locura” la gestión a realizar para la obtención del permiso que les permita trasladar los cerdos.

“Tú vas, y no te dan el permiso, pues dicen que van a ver los cerdos y se toman una semana o dos, es realmente una locura, totalmente una locura”, expresó.

El precio del permiso no ha sido el problema, pues según las declaraciones de Cabrera, este solo cuesta entre RD$100 - RD$150 pesos la libra. Sin embargo, entiende que se ha mal manejado la Peste Porcina Africana (PPA).

“Lo que ellos debieron hacer realmente era sacrificar toda la producción”.

Cabrera recuerda que durante el mandato presidencial de Antonio Guzmán ocurrió una situación similar, donde se erradicaron todos los puercos y en tres años se volvió a tener la misma población porcina.

largo tiempo de espera

El tiempo de espera ha sido el mayor reto enfrentado por los productores, ya que al momento de solicitar dicha certificación deben de ir en reiteradas ocasiones a las oficinas pertinentes, esto sin garantizar que saldrán con el permiso inmediatamente.

“Pero lo que tiene es que te dicen ven mañana, que ven pasado, que no puede volver, que tiene que pasar otro día, se debe esperar bastante tiempo para poder moverlo”.

posible aumento en los precios

Diferentes productores coinciden en que el precio del cerdo se verá afectado debido a estas complicaciones, lo que significará un aumento de este, impactando directamente la adquisición de este para fin de año y festividades.

“Seguro que los precios se verán afectados porque aquí no hay cerdo. Aquí no hay ni el 80% de la población que había antes. No hay ni el 10% de la población que había antes. La libra del cerdo va a caer en los 700 pesos el cerdo asado”.

A esta problemática se suma el hecho de la baja producción avícola que existe actualmente, específicamente la caída significativa en la producción de pollos.

“Estamos en grave problema en términos de la producción. El pollo está un poco escaso. Tenemos muchos problemitas del sector”, concluyó.