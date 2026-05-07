Transfer obligatorio en la Línea 2C del Metro genera quejas entre usuarios

Usuarios de la extensión Línea 2C del Metro de Santo Domingo denunciaron inconvenientes en el servicio, debido a que los pasajeros deben desmontarse obligatoriamente en la estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la avenida Monumental, para abordar otro tren y continuar su trayecto hacia la parada María Montez, y del mismo modo cuando los usuarios se dirigen a los Alcarrizos.

La situación ha generado confusión y molestias entre algunos ciudadanos que utilizan diariamente esta extensión del sistema de transporte, inaugurada el pasado 25 de febrero del año en curso, ya que según los usuarios se pierde mucho tiempo haciendo esto.

Ante estas quejas por parte de los usuarios, el departamento de comunicaciones del metro explicó que la medida responde a temas operativos relacionados a una etapa de transición. Aunque la información no es del todo claro, esto fue lo comentaron para este medio.

“Estamos en un intermedio y esta estación es una de la que menos flujo tiene y por esa razón se decidió hacer el transfer en esta estación”, indicó la entidad al ser consultada sobre el motivo de los transbordos en la estación Franklin Mieses Burgos.

De acuerdo con la información ofrecida, esta modalidad no pretende mantenerse de forma permanente, sin embargo, hasta el momento las autoridades correspondientes no han establecido una fecha exacta para eliminar el transfer y poder permitir así que los trenes lleguen de manera directa hasta la última parada.

Asimismo, explicaron que el transfer en la avenida Monumental comenzó a implementarse desde que iniciaron las operaciones en la Línea 2C del Metro, por lo que los usuarios han tenido que adaptarse a este sistema desde su apertura oficial.

Mientras tanto, algunos pasajeros consultados consideraron que, aunque el servicio continúa funcionando, el proceso de desmontarse y abordar otro tren representa una pérdida de tiempo y dificulta la movilidad, especialmente en horas de mayor circulación.