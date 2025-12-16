Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Economia & Negocios

TEMPORADA NAVIDEÑA 

Federación de Comerciantes fija precios para la temporada navideña

Según informaron, los precios oficiales para la temporada serán RD$105 y RD$110 la libra de pierna de cerdo, con un aumento de hasta RD$25 en los supermercados y colmados.

Para Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes, los negociantes chinos representan una violación a todas las leyes nacionales

Nalphy Martínez

La Federación Dominicana de Comerciantes aseguró que para estas fechas decembrinas poseen abasto suficiente de los alimentos de consumo básico y periodo navideño para toda la población, además de precios accesibles.

La chuleta de cerdo fresca entre RD$95 y RD$110 la libra, la costilla de cerdo de RD$150 y RD$175 la libra y la masa de cerdo de RD$140 hasta RD$160 la libra.

Alrededor de 25 millones de unidades de pollo se encuentra en existencia con un precio variante de RD$78 la libra hasta RD$87

