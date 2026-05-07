Lanzan cadáver de un hombre desde motocicleta en Santiago

El cadáver de un hombre fue lanzado desde una motocicleta en movimiento en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en la comunidad de Don Pedro, en la zona este de la provincia Santiago.

La víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, fue abandonada a un lado de la carretera, según relataron residentes del lugar.

De acuerdo con testimonios de comunitarios, varias personas observaron el momento en que el cuerpo fue arrojado desde la motocicleta y dejado en la vía pública, provocando conmoción entre los presentes.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, registrado en la carretera Don Pedro.

Según el informe preliminar, las circunstancias del suceso aún no han sido determinadas, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Miembros de la Policía Científica, en coordinación con representantes del Ministerio Público, realizaron el levantamiento de la escena y recolectaron evidencias con el objetivo de establecer las causas y responsabilidades del crimen.

Las autoridades trabajan además en la identificación de la víctima y en la localización de los responsables.

La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional indicó que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.