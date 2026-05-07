Crisis en estrecho de Ormuz obliga a países a buscar nuevos proveedores de GLP

Los efectos de la guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Israel con Irán, afectan a todos los combustibles, incluyendo el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Así lo señaló Francisco Duarte, director de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (Aiglp) durante el "Foro GLP RD 2026", celebrado en Santo Domingo.

Duarte aseguró que por el estrecho de Ormuz suele pasar un 20 % del GLP, lo que significa que las consecuencias del bloqueo llevarán a distintos países a "buscar soluciones en otros lugares".

"Todos van a buscar soluciones en otros lugares, y el lugar principal en que van a buscar soluciones es Estados Unidos. Estados Unidos es, para muchos, el mayor proveedor de GLP, tiene montones de GLP, pero no tiene infraestructura para toda esta demanda extra", reveló al ser cuestionado por los medios de comunicación.

Según Duarte, la problemática lleva a los países a tener efectos adversos en la distribución de GLP, en los precios de transporte y logísticos.

"La oferta está, pero no tiene infraestructura; ahí empezamos a competir por buques, infraestructuras, terminales. Las primas de seguros suben, los valores de transporte suben, todo eso afecta la logística de distribución del GLP", reveló.

Desde el punto de vista de Duarte, las complejidades y afectaciones son reales y de largo plazo.

Sin embargo, explicó que las economías latinas tienen infraestructuras de almacenamiento y terminales "muy buenas", lo que podría llevar a tener "una seguridad energética adecuada" cuando se menciona el gas licuado de petróleo.

"Veo un punto muy positivo en la economía latina, que tiene una infraestructura de almacenamiento muy buena; esto permite que se haga una seguridad energética adecuada cuando hablamos simplemente de GLP", aseveró.

Foro GLP 2026

Las palabras de Duarte se produjeron en el "Foro GLP RD 2026", organizado por la Aiglp y auspiciado por Tropigas Dominicana.

El evento reunió en Santo Domingo a especialistas, representantes de la industria y expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los principales retos regulatorios, técnicos y comerciales que enfrenta el sector en la región.

La actividad buscó destacar que el GLP continúa posicionándose como uno de los combustibles de mayor crecimiento mundial y que República Dominicana registra uno de los desempeños más relevantes de América Latina en términos de expansión de la demanda y crecimiento de la industria.