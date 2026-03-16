Nelson Cruz sobre eliminación de RD: Fuimos bendecidos incluso con la derrota

Con el ponche a Geraldo Perdomo el sueño culminó, no de la forma que querían los dominicanos, pero así lo decidió el béisbol.

Por eso, el gerente general de República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Nelson Cruz, expresó que el conjunto fue “bendecido” a pesar de la derrota frente a Estados Unidos en una de las semifinales del torneo mundialista.

"Fuimos bendecidos incluso con la derrota. Hay que darle gracias a Dios que está al comando de todo... Aprendí mucho, siempre hay espacio para aprender, fueron dos semanas inolvidables, creo que las dos semanas más importantes e impresionantes de mi carrera", aseveró el gerente.

De igual forma, Cruz catalogó como “impresionante” el apoyo de los fanáticos dominicanos y también mostró su satisfacción por la entrega de los jugadores con la camiseta tricolor.

“Muchos llantos, muchas lágrimas; eso demuestra el amor y la pasión que tienen esos jugadores por el juego y por nuestro país. Agradecerle a toda la fanaticada dominicana… Fue impresionante el apoyo desde el primer día que llegamos al país”, comentó Cruz, que estuvo por segunda vez en su carrera como gerente general en un evento mundialista.

¿Posible vuelta?

Por otro lado, el exjardinero fue cuestionado sobre una posible vuelta al puesto de gerente general del combinado nacional y enseguida respondió con un “todavía está muy temprano”.

No obstante, aprovechó para felicitar y agradecer al staff de coaches y operaciones de la novena que viste de azul, rojo y blanco.

“Quiero felicitar a esos jugadores, al grupo de trabajo, al mánager, al presidente de la Federación Juan Núñez. Se vieron los frutos, un equipo con mucha humildad, mucho entusiasmo”, expresó Cruz.

Con su eliminación, la Selección de Béisbol de República Dominicana observó sus aspiraciones de ganar el Clásico por segunda ocasión esfumadas.

Sin embargo, durante su estancia aseguraron su participación en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y el récord de más jonrones durante una justa (15), bambinazos que superaron los 14 empalmados por México en 2009.

Las acciones del Clásico Mundial 2026 continuarán este lunes con el encuentro entre Italia y Venezuela, novenas que pelean por el último cupo para llegar a la final del mundial.