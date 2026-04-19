Chelsy acusa a la Policía de robarle: “Tenía muchísimos hombres con armas largas apuntando para mi puerta”

La cantante y actriz Chelsy Bautista reveló nuevos detalles de la situación que vivió durante un operativo realizado por agentes policiales y militares en su residencia ubicada en el Distrito Nacional.

En una reciente entrevista en "Fuera de Cabina" con Luinny Corporán, la artista acusó de robo a los miembros de dichas entidades y otros hombres vestidos de civiles que irrumpieron en su casa para un supuesto allanamiento.

"La misma Policía me roba, dígase Policía, porque era una unidad mixta supimos que era una unidad mixta, había policías, había civiles y había militares, que no es lo mismo, y estaban encapuchados y no estaban correctamente uniformados, entonces yo no puedo decir si eran guardias o si eran policías, pero estaba la fiscal que es la figura que importa, que yo le vi su rostro y me sé su nombre", explicó.

A pesar de haber sido contactada funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos tras hacer la denuncia pública en redes sociales y posteriormente reunirse en la institución, donde le prometieron ayudarla con su caso, Bautista afirmó que continúa sin obtener respuesta sobre los objetos que fueron sustraídos de su vivienda.

"Insistentemente me escribe Asuntos Internos por DM, después me llama, yo estaba en Punta Cana, que por cierto era mi cumpleaños, me llaman para decirme que se quieren juntar conmigo", dijo.

La artista narró el momento de angustia que vivió en el confuso proceso donde perdió prendas de valor.

"Abrí un poquito de la puerta para ver lo que estaba pasando y cuando abrí la puerta yo tenía muchísimos hombres armados encapuchados vestidos de negro con armas largas apuntando para mi puerta", contó.

"Yo cierro la puerta de la impresión y me quedo detrás de la puerta diciéndoles: '¿Qué es lo que está pasando, esperense, dejanme hablar'. No me dejaron hablar, le dieron una patada a la puerta que si no me quito me mata la puerta con todo, la tumbaron, la abrieron yo no sé con qué, ni con qué fuerza fue que la abrieron, se le despegó el marco a la puerta con todo, entraron a mi casa y no me preguntaron nada", relató.