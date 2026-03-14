Dominicana clasifica en béisbol a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Con la victoria por la vía del nocaut de la República Dominicana 10 por cero ante Corea, el primer juego de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y combinado con el triunfo de los Estados Unidos de América 5 por 3 sobre Canadá, los Quisqueyanos aseguran una plaza para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en béisbol.

En este evento mundialista, los dos países de América con mejor récord logran su boleto directo a las olimpiadas.

Con la marca de cinco victorias sin derrotas, República Dominicana es el país de América con mejor récord y no hay dos que vayan a terminar por encima, lo que define su pase a Los Ángeles 2028.

Vale destacar que los Estados Unidos de América están clasificados por ser anfitriones, y su récord en el Clásico Mundial de Béisbol va descartado para la clasificación en cuestión.

Puerto Rico, Venezuela y Canadá se disputan la clasificación restante.