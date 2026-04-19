Kane, Díaz, Olise, Karl, Neuer... Los protagonistas del título del Bayern

En el 35º título de la Bundesliga del Bayern Múnich, conquistado este domingo tras ganar 4-2 al Stuttgart, destacaron su trío ofensivo (Kane-Díaz-Olise), el inoxidable Manuel Neuer bajo palos y la aparición de Lennart Karl, la revelación del campeonato germano.

Kane, el "serial-killer"

Si el capitán inglés ya destacó en su primera temporada en Alemania (en la que anotó 41 goles en 51 partidos en todas las competiciones), este curso ha mejorado sus números para liderar el ataque de un Bayern que ha batido el récord de goles en el campeonato germano (109 a falta de cuatro jornadas).

En los 43 encuentros que ha disputado este curso, Kane ha marcado 51 goles y sueña con finalizar el curso con un triplete con el Bayern.

Tras superar en cuartos al Real Madrid, el club bávaro sigue con opciones de conquistar la Champions y la próxima semana jugará las semifinales de la Copa de Alemania contra el Leverkusen.

Durante toda la temporada, Kane se ha mostrado como la punta de lanza de un ataque demoledor, acompañado en las bandas por Luis Díaz y Michael Olise, y en una máquina de ganar que ha llevado al Bayern a desbancar al Real Madrid en la clasificación de la UEFA (que tiene en cuenta todos los resultados en competiciones europeas en los últimos diez años).

Si el principal objetivo que llevó a Kane a abandonar su Inglaterra natal fue la conquista de títulos, no pudo ir a mejor sitio que a Múnich.

Luis Díaz, aferrado al éxito

El paso del colombiano por el fútbol europeo parece abonado al éxito y Luis Díaz cuenta ya con el título de campeón en tres de las seis ligas europeas más importantes.

A los dos campeonatos portugueses logrados con el Oporto (2020 y 2022) y a la Premier League ganada con el Liverpool la pasada temporada (2025), suma ahora la Bundesliga, en la que además ha sido protagonista.

En 43 partidos disputados con los bávaros, el delantero colombiano de 29 años suma 24 goles y una veintena de asistencias, y en la eliminatoria de cuartos contra el Real Madrid fue decisivo anotando en los dos partidos.

Esa cifra goleadora es muy superior a las que Lucho registró en Oporto (41 goles en 125 partidos) y Liverpool (41 en 148 encuentros).

Luis Díaz goza de la confianza absoluta de su entrenador Vincent Kompany y el colombiano se lo ha devuelto con su mejor temporada en Europa.

"Más allá de lo bien que lo está haciendo en términos de números, Lucho nos da mucho más. Tiene capacidad para crear en el caos y siempre está luchando, con hambre (de éxito) y eso es muy bueno para el equipo", destacó recientemente el técnico belga.

Olise, la confirmación

Del trío ofensivo del Bayern, el delantero galo es el menos goleador (18 tantos esta temporada en 44 partidos), pero es el que mejor asiste a sus compañeros (29 pases de gol), por lo que es el complemento perfecto.

Si la pasada temporada, tras fichar procedente del Crystal Palace, se reveló como uno de los mejores mediapuntas del continente, este curso ha sido el de la confirmación para el extremo de 24 años que nunca ha jugado en Francia.

Hijo de un nigeriano y de una francoargelina y criado en Londres antes de marcharse a la Bundesliga, Olise se ha ganado el puesto de acompañante de Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé en el ataque de los Bleus en el próximo Mundial.

Su capacidad para el uno contra uno y su velocidad hacen de Olise un quebradero de cabeza para cualquier defensor, como demostró recientemente contra el Real Madrid, sobre todo en el partido de ida en el Bernabéu.

La segunda juventud de Neuer

Ni la edad (40 años) ni los problemas físicos que ha sufrido en los últimas temporadas han podido sacar a Manuel Neuer de la portería del Bayern, donde esta temporada, además, parece estar viviendo una segunda juventud, como demostró en el Bernabéu.

Volvió a perderse un mes de competición (en febrero y marzo) por un desgarro, pero Neuer ha vuelto a ser decisivo.

Es el 13º título de Bundesliga para uno de los mejores porteros de la historia y, pese a haberse retirado de la selección, muchos reclaman su vuelta para defender el arco de la Mannschaft en el próximo Mundial.

Karl, la nueva aparición

El club bávaro siempre se ha caracterizado por dar oportunidades a los jóvenes. En ausencia casi todo el año de Jamal Musiala, tras romperse el peroné en el Mundial de Clubes, ha sido Lennart Karl el futbolista que ha irrumpido.

Sin haber cumplido los 18 años (lo hizo en febrero), el joven centrocampista fue uno de los más destacados, sobre todo al inicio de temporada, hasta que un problema muscular le ha apartado del foco en esta parte final de curso.

Además de Karl, el Bayern parece tener el futuro asegurado con Jonas Urbig (que jugó cuando Neuer estuvo lesionado) y el mediocentro Tom Bischof, que también han tenido protagonismo en el título bávaro.