Gobierno inaugura escuela básica en La Ureña con capacidad para 840 estudiantes

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la Escuela Básica Espejo La Milagrosa con un total de 24 horas y una capacidad para unos 840 estudiantes.

La escuela está ubicada en el sector La Ureña, en Santo Domingo Este.

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, destacó la inclusión de aulas de nivel inicial “para que las oportunidades de educación inicien a la más temprana edad posible”.

De Camps recordó que esta es una inversión pública que busca formar ciudadanos, desarrollar condiciones y competencias y llevar una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad.

“Este es un espacio lleno de sueños y oportunidades para nuestro futuro”, manifestó la estudiante de sexto grado Emely Mary Rodríguez Ramírez.

La Escuela Básica Espejo La Milagrosa cuenta con áreas administrativas, biblioteca, comedor-salón multiusos, área cívica y áreas deportivas y de recreación.