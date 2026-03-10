¿Cómo va Venezuela vs. Sandy Alcántara?

La oportunidad de reivindicarse para Sandy Alcántara ante Venezuela plantea una interrogante: ¿se trata de un reto o de un exceso de confianza?

El dirigente Albert Pujols tomó la decisión de repetir al lanzador que cargó con parte de la responsabilidad de que la República Dominicana no avanzara a la segunda ronda en el Clásico Mundial de 2023. Y, curiosamente, vuelve a hacerlo frente al mismo rival.

Lo llamativo de este caso son las estadísticas generales de “los chamos” ante el serpentinero dominicano, ganador del Cy Young en 2022. Los bateadores venezolanos han castigado a Alcántara, a quien le batean para .360 en 61 turnos oficiales.

Tomando en cuenta la alineación del primer enfrentamiento, cinco de los nueve peloteros conectaron múltiples imparables frente al derecho.

En 2023

En el debut de la República Dominicana ante Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, el as Sandy Alcántara no pudo imponer el dominio que acostumbra desde el montículo. El derecho trabajó 3.2 entradas, permitió cinco imparables y tres carreras limpias, otorgó tres boletos y ponchó a dos, antes de abandonar el juego en el cuarto episodio tras realizar 64 lanzamientos.

Venezuela supo capitalizar sus desajustes: primero con el jonrón solitario de Anthony Santander que empató el marcador, y luego con el sencillo de dos carreras de David Peralta, batazo que prácticamente marcó el final de la salida del derecho dominicano.

Fue una labor corta y cuesta arriba para el entonces mejor lanzador quisqueyano, quien cargó con la derrota en un partido que terminaría 5-1 a favor de los sudamericanos.