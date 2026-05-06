Suben y... ¿luego bajan? Conatra dice que restablece precios de pasajes a Santiago y Bonao

Los precios del transporte hacia Santiago y Bonao, que habían sido aumentados en autobuses afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), habrían sido restablecidos a sus precios anteriores, según informó este miércoles su vicepresidente ejecutivo Tony Marte.

El aumento en los pasajes fue confirmado la mañana de este miércoles durante un recorrido en distintas terminales, donde indicaron que se había aplicado un incremento de RD$50 en la ruta hacia Santiago y de RD$30 hacia Bonao, lo que elevó los costos a RD$400 y RD$ 280 respectivamente.

Según Marte, esta medida fue adoptada de manera provisional por algunas empresas afiliadas debido al aumento en los combustibles y a la ausencia de un acuerdo previo con las autoridades del Gobierno.

No obstante, explicó que tras una reunión sostenida el pasado lunes con el presidente de la República, se instruyó dejar sin efecto cualquier alza en los pasajes y retornar a las tarifas habituales en todas las rutas.

“Ciertamente hubo una situación la semana pasada, dado a los aumentos de los combustibles, algunas empresa afiliadas a Conatra tomaron la determinación de realizar un aumento porque todavía no teníamos ningún tipo de reunión con el presidente”, expresó para Listín Diario.

Asimismo aseguró que, a partir de esa disposición, las terminales comenzaron a ajustar nuevamente los precios, eliminando los incrementos aplicados días antes.

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles, antes del mediodía, aún se pudo constatar en la parada ubicada en el kilómetro 9 que se mantenían los costos con el aumento, lo que evidenció un desfase temporal en la aplicación de esta medida.

En ese sentido, se espera que la normalización de las tarifas se refleje de manera uniforme en todas las terminales en las próximas horas, luego de la disposición emitida por la dirigencia de Conatra.