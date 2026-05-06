Gobierno prepara modificación a ley de Seguridad y Social y sindicalista dice no los han incluido

El Gobierno anunció este miércoles que está preparando una propuesta legislativa para reformar la Ley 87-01 encargada de regular el Sistema de Seguridad Social del país.

Así lo confirmó el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, quien aseguró que el Consejo Económico y Social (CES) continúa desarrollando diálogos con diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de presentar un proyecto consensuado ante el Congreso Nacional.

Sin embargo, representantes sindicalistas desmienten las declaraciones de Hatton.

El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, afirmó que aún están a la espera de conocer la iniciativa.

“Estamos esperando que se nos presente lo que el gobierno está por modificar y apoyar lo que hay que apoyar y, en lo que no estemos de acuerdo, decirlo”, dijo Abreu.

Tanto Abreu como Hatton se encontraban en la misma actividad realizada en el Congreso Nacional: la celebración del 25 aniversario de la Silsalril.

Al concluir el acto, el funcionario reaccionó a las declaraciones, aseverando que sí se han reunido con las confederaciones y sindicatos.

"Se ha discutido con todo el mundo. Se ha convocado, hemos tenido reuniones con las confederaciones y sindicatos. Se está discutiendo. Estamos tratando de que se cree un consenso entre actores que participan directamente”, aseveró Hatton.

Esta fue su respuesta ante las declaraciones emitidas por Abreu, representante del sector trabajador.

Preocupaciones

Abreu expresó preocupaciones que inquietan a los sindicalistas respecto al régimen de seguridad social vigente en el país.

Según expresó, los empleados reciben un margen de pensión reducido, razón por la cual entiende el Poder Legislativo de evolucionar el marco legal. Asimismo, considera que es necesario modificar el modelo actual, eliminando la entrega de pensiones basadas en los ahorros del empleado.

"Hasta ahora, con el sistema que tenemos, todos conocemos que alrededor de 22-25% después de 30 años de trabajo. Consideramos que eso no es correcto", manifestó.

Abreu precisó que la protección social de los asalariados debe contemplar la solución integral de cualquier tipo de medicamentos, así como otros problemas, sin importar la cobertura del catálogo.

"La atención primaria es fundamental. El costo de los especialistas. Eso tiene a la gente un poco cansada. La seguridad social tiene que ser para todos, con que todos los medicamentos y problemas puedan ser atendidos, no solamente los que estén en el catálogo”, resaltó.

Una reforma pendiente

Precisamente, este tema es parte de una de las metas que trazó Luis Abinader el 18 de agosto de 2021, un año después de haber gobernado. Pero, seis años después, continúan aún en la lista de objetivos pendientes que el tren gubernamental aún no ha podido culminar.

Los órganos legislativos conformaron una comisión bicameral integrada por diputados y senadores para facilitar el estudio de 16 iniciativas que buscan transformar el régimen de seguridad social, la cual inició una serie de encuentros el 23 de abril del pasado año.

Sin embargo, desde el pasado 24 de noviembre los congresistas no se han reunido nuevamente.

La Ley 87-01 está en vigencia desde el año 2001 y, aunque ha sido discutida desde cuatrienios anteriores, todavía no ha superado las salas del Poder Legislativo.