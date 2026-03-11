Estados Unidos cerca de quedar eliminado del Clásico Mundial ¿Cómo ocurriría?

Estados Unidos pasó en cuestión de horas de sentirse cómodo en la cima del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol a mirar con preocupación la posibilidad real de una eliminación temprana e inesperada.

La derrota sufrida ante Italia cambió por completo el panorama del grupo y dejó a los estadounidenses dependiendo de lo que ocurra en el último partido entre los italianos y México este miércoles.

Antes de ese encuentro, Estados Unidos tenía récord perfecto de 3-0, con la clasificación a las puertas, aunque todavía no asegurada matemáticamente. Sin embargo, en la entrevista previa al partido el dirigente Mark DeRosa cometió un error al afirmar que su equipo ya había asegurado su pase a los cuartos de final.

La realidad terminó siendo muy distinta.

Italia atacó al pitcheo norteamericano anotándole ocho carreras, siendo suficientes para llevarse el triunfo 8-6.

Tras la derrota ante Italia, el destino del grupo quedó totalmente abierto y todo dependerá del resultado del duelo entre México e Italia, que podría provocar incluso un triple empate en la cima.

¿Cuáles son las posibilidades de clasificación del grupo B?

Si Italia vence a México este miércoles, los europeos avanzan como primero del grupo y Estados Unidos como segundo.

Pero si México gana, entonces se produciría un empate triple con récord de 3-1 entre México, Estados Unidos e Italia. En ese caso entraría en vigor el segundo criterio de desempate del reglamento del Clásico Mundial: el promedio de carreras permitidas dividido entre los outs defensivos registrados en los juegos entre los equipos empatados.

En esas circunstancias, el panorama es el siguiente:

Si México gana anotando cinco carreras o más, avanzan México como primero del grupo y Estados Unidos como segundo.

Pero si México gana anotando cuatro carreras o menos, entonces el clasificado junto a México sería Italia, dejando sorprendentemente eliminado a Estados Unidos en la primera ronda.

Así, el que muchos consideraban el gran favorito para conquistar el torneo podría quedarse fuera en la etapa inicial, siendo quizás, la mayor sorpresa en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.