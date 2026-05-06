Imponen prisión preventiva a hombre acusado de agredir sexualmente a menores en Villa Consuelo

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre acusado de agredir sexualmente a cuatro menores de 2, 6, 8 y 14 años de edad en el sector de Villa Consuelo. Dos de las víctimas presentan condiciones especiales.

El magistrado Rigoberto Sena ordenó que el imputado, Francis Jesús Rosas Davis, cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

La decisión fue tomada tras acoger el pedido de la Fiscalía del Distrito Nacional, que presentó elementos de prueba suficientes para sustentar la solicitud de prisión preventiva.

Rosas Davis, arrestado el pasado 1 de mayo de 2026, presuntamente atraía a las niñas a su vivienda mediante el ofrecimiento de dulces y dinero. Según el expediente, dos de las víctimas son sus sobrinas.

Detalles de los hechos

De acuerdo con la investigación instrumentada por la fiscal Mariela Ramos Ventura, los incidentes ocurrieron entre el 24 y el 28 de abril de 2026 en la residencia del imputado, ubicada en la calle Bartolomé Colón.

Los testimonios de las menores y de sus madres —cuyos nombres se omiten por razones legales para proteger la identidad de las víctimas— describen actos de tocamientos y agresiones físicas, acompañados de amenazas para evitar que los hechos fueran revelados.

El Ministerio Público le imputa la violación de los artículos 330, 331, 332-1, 332-2 y 333 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 396, literal (c), de la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes).

Las víctimas fueron evaluadas por el Departamento de Psicología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinó que los relatos sobre los abusos sufridos son consistentes.