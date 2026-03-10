rd vs venezuela
El juego de RD vs. Venezuela será transmitido en pantalla gigante en el Malecón de Santo Domingo
La cita es en la Plaza Santo Domingo, avenida George Washintong, esquina Abraham Lincoln, paseo Marítimo Malecón. Zona conocida popularmente como “Malecón de Santo Domingo” a las 7:00 de la tarde.
La Alcaldía del Distrito Nacional invitó a la población a disfrutar el juego de este miércoles entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.
“Este miércoles 11 de marzo a partir de las 6:00 p.m. (de la tarde) te esperamos en el @maleconsatodomingo para compartir, disfrutar de un buen ambiente frente al mar y ver en pantalla grande el emocionante partido del Clásico Mundial de Béisbol: República Dominicana vs Venezuela”, se lee en la convocatoria publicada por la alcaldía a través de su cuenta de Instagram.
La cita es en la Plaza Santo Domingo, avenida George Washington, esquina Abraham Lincoln, paseo Marítimo Malecón.
Con la invitación extendida a los ciudadanos, la publicación termina con las siguientes recomendaciones:
“Ven con tu familia, invita a tus amigos y trae tu bandera para apoyar a tu equipo y vivir juntos esta gran fiesta del béisbol. ¡No te lo pierdas!”.