¿Acuña con RD? ¿Soto con Venezuela? Podría pasar… al menos por un instante

¿Juan Soto venezolano? ¿Ronald Acuña Jr. dominicano? ¿Existe un universo paralelo en el que eso sea posible?

El cañonero de los Bravos bateando por delante de Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. La superestrella de los Mets junto a Luis Arráez y Maikel García en el tope del lineup.

Vaya, Acuña con los Tigres del Licey. Soto con los Tiburones de La Guaira.

Bueno, quizás no haya que ir muy lejos ni trasladarse a otra dimensión para que algo de eso se haga realidad… al menos de cierta manera.

En vísperas del duelo más esperado de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol del 2026, los protagonistas de ambas escuadras, que se enfrentarán el miércoles a las 7 p.m. ET en el loanDepot park de Miami, confirmaron una apuesta amistosa que se plantearon antes del inicio del certamen.

El que pierda el juego del miércoles llegará al estadio para su próximo encuentro vestido con el uniforme de su otra selección.

“No, yo creo que tuvimos esa apuesta desde hace mucho”, explicó Soto antes del inicio del certamen. “Queríamos hacer algo dinámico, la competencia, divertirnos, con cosas así que pasan orgánicamente. Hemos hablado, hemos hecho una bonita relación entre él y yo como compañeros y como amigos fuera del terreno. Y yo creo que eso surgió así, natural”.

Y ahora que ambas escuadras llegan a ese duelo con un paso invicto, tras arrasar en sus primeros tres duelos del Clásico, una de las primeras interrogantes que enfrentó Acuña luego del triunfo de Venezuela sobre Nicaragua el lunes, fue precisamente en torno a ese reto.

“¿Que qué ha pasado con la apuesta? Nada, que el perdedor se va a poner el uniforme del otro equipo”, dijo entre risas Acuña.

Hasta ahora, ambos han brillado con sus selecciones (reales). Soto, además de dejar en el terreno a los Países Bajos para completar un nocaut, batea .273/.467/.545, un cuadrangular, dos remolcadas y un OPS de 1.012.

De su parte, Acuña Jr., quien fue figura en el juego del lunes ante Nicaragua, batea .400/.571/.800 con un jonrón dos empujadas, y una base por bolas, con un OPS de 1.371.