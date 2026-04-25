Según el Patronato, el Quisqueya estará bien para los juegos Centroamericanos

Gran revuelo ha causado en los últimos días el mal el gran daño hecho al estadio Quisqueya por la presentación de un concierto de Chayanne hace par de semanas.

El daño fue grande, las denuncias han llegado, y las autoridades han debido responder.

Este viernes, el presidente del Comitè Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Josè Monegro, tuvo una reunión de urgencia con las autoridades del Patronato y de Lidom.

En el encuentro,el Patronato para la Administración del Estadio garantizó que, a pesar de que están previstas dos actividades artísticas en el parque, el terreno de juego estará en óptimas condiciones mucho antes del inicio del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La garantía fue ofrecida tras una reunión de trabajo entre representantes del Comité Organizador de los Juegos, el Ministerio de Deportes, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol.

Durante el encuentro, los miembros del patronato expusieron el plan que ejecutarán para el cuidado y mantenimiento del terreno del estadio, con el objetivo de asegurar que cumpla con los estándares requeridos para el evento regional.

Monegro, de su parte, se mostró muy satisfecho con las explicaciones ofrecidas por el patronato, de acuerdo a un despacho de prensa de Lidom.

Los directivos del patronato no respondieron un cuestionario de Listin sobre los incidentes.

El patronato informó que, tras una evaluación realizada, los daños detectados en un área del terreno del estadio ascienden a 3 millones 600 mil pesos, monto que será cubierto por los promotores responsables del evento artístico, tal y como se estipula en el contrato de alquiler. Aclaró además que las demás áreas del aforo, recientemente adecuadas, se encuentran en perfecto estado.

A la reunión asistieron, además de Monegro, Vitelio Mejía Ortiz, presidente de LIDOM; Fernando Langa, abogado del Comité Organizador; Franklin de la Mota, viceministro de Deportes; Miguel Guerra, presidente de los Tigres del Licey; y Federico González, presidente del patronato.

También participaron Miguel Ángel Fernández, tesorero del Licey; Parmenio Rodríguez, director operativo del patronato; Fernando Armenteros y Robert Felipe, ambos de los Leones del Escogido; además de Carlos Solano y Diógenes de la Cruz, abogado y asistente del Comisionado Nacional de Béisbol, respectivamente.