ONAPI y DCNB impulsan la Propiedad Intelectual como motor económico del deporte

Con el firme propósito de dotar a la industria deportiva de herramientas legales que maximicen el valor comercial del talento nacional, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) celebraron el conversatorio: "Gestión de la Propiedad Intelectual en el Ecosistema Deportivo Local".

La actividad, que estuvo encabezado por el doctor Salvador Ramos, director general de la ONAPI, y Fernando Rodríguez, encargado de Educación de la DCNB, en representación del comisionado de béisbol Junior Noboa, contó con la ponencia magistral de Natalia Delfino, consultora experta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y directora general de la agencia argentina Proxy Interactive.

Durante su intervención, el doctor Salvador Ramos subrayó que la Propiedad Intelectual (PI) representa el puente indispensable entre el talento innato del atleta y su sostenibilidad comercial a largo plazo. "Nuestro compromiso es proteger las innovaciones y marcas que emanan del deporte dominicano", afirmó.

Por su parte, Rodríguez destacó la importancia de estas capacitaciones para el desarrollo integral de prospectos y academias: "Nuestra prioridad es que el deportista dominicano cuente con una formación 360 grados. Entender la PI les permite ser dueño de su propia marca y asegurar su patrimonio más allá de las líneas de cal. Trabajamos para que cada liga y jugador sepa que su talento tiene un valor legal que debe ser protegido", enfatizó.

La experta Natalia Delfino complementó esta visión señalando que el éxito moderno del sector no depende solo de la competición, sino de la capacidad de blindar y escalar activos como marcas, datos y plataformas digitales, transformando el "talento deportivo en valor país".

Consolidación de una Alianza Histórica

Con el desarrollo de esta jornada, la ONAPI y la DCNB reafirman la alianza estratégica sellada con la firma de su acuerdo interinstitucional en marzo de 2024. Este convenio establece un marco de cooperación permanente para profesionalizar la industria, garantizando que la República Dominicana sea un referente global en la gestión moderna y protección legal del deporte.

En el Auditorio Dr. Víctor Villegas, dirigentes de más de 10 ligas de béisbol recibieron orientación sobre licenciamiento, patentes y estrategias de expansión internacional para beneficiar directamente a los jugadores y clubes.

El encuentro contó además con la participación de Narcis Tejada, directora de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI); Luis Fernando Taveras, encargado de Asistencia Legal de la DCNB, así como varios miembros del departamento de registro de la DCNB.