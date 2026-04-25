Cardiólogos demandan reforzar formación en reanimación cardiopulmonar ante aumento de muerte súbita

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha demandado este viernes que se refuerce la formación en reanimación cardiopulmonar y el acceso a desfibriladores en todo el país para poder reducir el impacto de la muerte súbita y mejorar las tasas de supervivencia tras parada cardíaca.

Así lo han reclamado los cardiólogos después de la publicación de un estudio en 'The Lancet Regional Health' que sitúa a España como el país de Europa que ha registrado el mayor aumento de muerte súbita entre 2010 y 2020, con un 3,3 por ciento de incremento medio anual.

Ante estos datos, la SEC ha aseverado que la muerte súbita "sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en Europa y también en España", por lo que es necesario "reforzar la respuesta sanitaria y social" y trabajar "especialmente" en el ámbito extrahospitalario, "donde cada minuto es determinante para la supervivencia".

En este sentido, ha destacado iniciativas como la aplicación 'Ariadna RCP', que la SEC y la Fundación Española del Corazón (FEC) han desarrollado junto a Cruz Roja, para ayudar a localizar desfibriladores externos automáticos (DEA) cercanos y facilitar una respuesta rápida por parte de la ciudadanía.

La aplicación alerta a los usuarios con conocimientos en reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando se produce una parada cardiorrespiratoria cerca, los guía hasta el lugar de la emergencia e indica la ubicación del DEA más próximo, favoreciendo así una actuación precoz y coordinada.

El presidente de la SEC, Ignacio Fernández Lozano, ha instado al resto de comunidades autónomas a seguir el ejemplo de Galicia, que ha sido la primera en integrar esta aplicación en su sistema de emergencias. "Desde la SEC y la FEC consideramos fundamental extender este modelo al conjunto del país, ha destacado.

"Solo a través de una estrategia coordinada, equitativa y basada en la evidencia podremos reducir el impacto de la muerte súbita y mejorar la supervivencia", ha subrayado el doctor Fernández.