Indomet prevé aguaceros y granizadas en algunas provincias, recomienda estar atentos a los boletines

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que durante las horas matutinas, predominará en gran parte del territorio nacional un cielo soleado, poco nuboso y escasas precipitaciones.

No obstante, para la tarde y primeras horas de la noche, se generarán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Estas precipitaciones estarán presentes en Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, entre otras provincias aledañas, debido a la incidencia de la vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

Posibles granizadas

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet prevé granizadas en distintas partes del país para este sábado.

Estas incidencias se generarán en las demarcaciones Santiago, Puerto Plata, Duarte, Constanza, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Montecristi y en San Juan.

Temperatura

La temperatura mínima en el Gran Santo Domingo estará entre 22 °C y 23 °C, y la máxima entre 29 °C y 31 °C.