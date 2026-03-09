Jonathan Aráuz pierde los estribos y “casi” pelea con su propio dirigente en el Clásico Mundial

Panamá no solo quedó eliminada del Clásico Mundial, también protagonizó un tenso episodio entre dirigente y pelotero.

Jonathan Aráuz, exjugador de Grandes Ligas, tuvo que ser contenido por sus compañeros cuando intentó iniciar una pelea con su manager, José Mayorga.

El infielder entró como bateador emergente por Allen Córdoba y, tras fallar con un rodado a la intermedia, no pudo contener su frustración. De inmediato comenzó a gritarle a Mayorga e incluso intentó lanzarse hacia él, pero fue detenido por sus propios compañeros.

Hasta la mitad del partido, Panamá aún mantenía vivas sus esperanzas de avanzar a la segunda ronda. Sin embargo, tras un rally de cuatro carreras de Colombia, el panorama cambió por completo.

Panamá finalmente cayó 4-3.