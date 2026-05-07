Trenes rigurosamente vigilados

Pocas comedias dramáticas retratan la Segunda Guerra Mundial. Tal vez en ninguno de esos escasos filmes el drama hace reír como en este. La picardía se mezcla con el sano humor para disfrutar una obra que no morirá jamás, aunque el tiempo le pase por encima.

Es una película de actores que se mueven en un limitado escenario donde reina la economía de recursos unida a unos planos captados por una fotografía no pretenciosa pero que funciona sin tanto aparataje pirotécnico. Además, esta es una cámara que siempre aparece en el lugar indicado.

Desde el inicio del filme, el personaje del joven Milos llama la atención, no solo por su cara de asombro ante todo lo que ve, sino con esa inocencia propia ante los hechos que ocurren a su alrededor, desde los fugaces encuentros con su novia hasta la manera de dejarse arrastrar por la resistencia antifascista para resolver sus problemas personales.

La banda sonora retrata una época irrepetible en la historia de una Checoeslovaquia que ya no existe, al igual que el mobiliario (discreto) y la escenografía rudimentaria, capaz de servir de contexto para el desarrollo de la trama.

El nombre de Jifi Menzl ya está instaurado en la historia del cine. Con esta cinta pertenece al bando de quienes rastrean las posibilidades del arte como vehículo efectivo para armar una cinta donde todo es sorpresivo y el drama actúa como telón de fondo, salpicado de buen humor y actuaciones memorables.

La antigua Checoeslovaquia no tiene mucho que exhibir en el cine debido a la ocupación rusa que cercenó su industria y la puso a disposición de sus intereses de dominio. Pero esta obra escapa de esa dependencia y, al igual que ocurrió en Polonia. Pero en este país todas las producciones de Andrezj Wajda se instalan en la memoria colectiva y se extienden a las nuevas generaciones de cinféfilos.

Ficha técnica

País: Checoeslovaquia. Año: 1966. Duración: 93 minutos. Director: Jifi Menzel. Guion: Buhomil Hrabai y Jifi Mensel (novela de Buhomil Hrabai) Reparto: Václav Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodsky, Vladimir Valenta, Alois Vachek y Jilka Zelenohorská. Premios: Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Sinopsis: Durante la ocupación nazi de Checoslovaquia, el joven Milos trabaja en la estación de trenes local junto al mujeriego Hubicka, el bobo jefe de estación Zednicek y la bella revisora Masa. El director de los ferrocarriles del pueblo les encarga la misión de proteger ciertos trenes estratégicos, indispensables para los planes de dominación del Führer en Europa central. Pero Milos tiene otro problema más íntimo y acuciante que resolver.