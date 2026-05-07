Un tranque político situacional

Si nos enfocamos a mirar a través del prisma de la Point Matrix ® tal como lo hemos registrado, caemos rápidamente en cuentas, de que no solo la cámara, sino que de nuestra partidocracia es todo un cuento, pero terriblemente mal contado.

Es que las matrices que describimos en esto que denominamos Point Matrix ® (Political Interest Matrix ®), queda más que claro, que a los políticos lo que menos les interesa es el país, sino y únicamente, llegar al poder.

La capacidad manipulativa de los encantadores de serpientes que obviamente apoyan el civismo de borregos que tenemos actuante en el país, claro con otros nombres las finos: victimas o beneficiarios del clientelismo y el populismo de sus captores, es ahí donde radica precisamente al círculo vicioso, que cada día mas se refuerza y hace casi imposible el dar un salto cualitativo en la relación pueblo-gobierno.

La memoria no ha sido ni borrada, ni restaurada, ni formateada. Al contrario, se han reforzado los elementos que han venido dando el paso a cada vez nuevos y más sofisticados depredadores de la cosa pública, y el panorama que se presenta hoy mismo, hoy en día, hace activar las cenizas de cualquier prócer de la patria.

Es que no se trata de discursos, ni de la capacidad de engatusar hablando plumas de burro a la gente, o de criticar lo que ya hace rato todo el mundo sabe que está mal hecho.

Se trata de una destrucción profunda de la confianza y la credibilidad de todo el sistema en el que descansa el infierno de nuestra democracia, y de la que se nutre una partidocracia mafiosa, que hace y hará cualquier cosa por sobrevivir.

Los elementos que componen el sistema, muchos están contaminados y los actores más importantes virtualmente marcados por la historia, y señalados por la memoria ya indeleble.

El negocio de la política en la nación dominicana, porque es un negocio, es la piedra angular de este desastre al que inevitablemente nos dirigimos, y todo gracias a “La Fuerza de la Verdad ®” que empuja indetenible el conocimiento y nos hace cada día más conscientes, de la gran estafa que históricamente ha sido nuestro sistema político.

“El Soberano Mandante ®” que de manera natural solo tiene un solo propósito, el interés nacional, sigue siendo el más castigado en cada uno de estos procesos, mientras los depredadores de turno, desfilan por alfombras rojas cada cuatro años, luego de la toma de posesión.

Sin la necesidad de mencionar nombres, para eso está su inteligencia y su capacidad de recordarse cosas, y esto independientemente de las ventajas personales o familiares que haya usted sacado de alguna gestión de gobierno, seguramente debe tener claro. Que dejando fuera ese potencial nombramiento que le saldría en el caso de que Juaniquito sea el presidente, la nación dominicana, solo tendrá más de lo mismo.

De múltiples maneras lo hemos planteado públicamente, pero solo interesan los comentarios oportunos, según el interés del cliente. Pero insistimos que “La Fuerza de la Verdad ®”, saca todo a relucir, todo queda a la intemperie, y ya en la nación dominicana, fuera de conveniencias personales y mercuriales, todo el mundo conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Existe un tranque político situacional de hecho en estos momentos históricos en la nación dominicana. Capitalizar las coyunturas cada día van recortando las ventajas que aparentaban tener algunos actores de oposición, ante lo que ha sido una gestión difícilmente aplaudible.

Sin embargo, y como cosa totalmente capitalizable, los cerebros no solo están del lado derrotado en la plaza de la bandera, sino que también pululan en todos los partidos, sobre todo, en aquellos que mayor cantidad de pastel pueden repartir.

Las inclemencias del tiempo, el impacto del macro entorno fruto de la guerra planificada –planguerra- , luego de la “plandemia”, las nuevas costumbres también planeadas (se sabía del efecto IA en la rotación de personal), costumbres y sistemas que se quedan: Teletrabajo, semana recortada, moneda digital, salario universal, los híbridos, los agentes de IA, automatizaciones, ambientes híbridos, súper productividad, nuevas leyes laborales, secuestro de la libertad financiera y súper vigilancia, además de instituir nuevos y más centros siquiátricos, todo esto en conjunto, se está capitalizando perfectamente, y dando la ventaja a los gobiernos de turno.

Medidas de austeridad, no financiar a los partidos, (recorte del 50%), y otras medidas aún no anunciadas, convierten a los gobiernos de turno, en los nuevos señores feudales, y con ello, con una capacidad real, de modificar el tablero electoral, darse un golpe de pecho, pedir hasta perdón por los errores cometidos, re hacer su gabinete, modificar la constitución, y hasta reelegirse.

Pero claro, esto son solo pensamientos conspiranoides. Sin embargo no nos olvidemos que “el diablo viste a la moda” y que estamos en tierra de machepa, donde a la suerte se le llama chepa y al peso tolete.

La verdad en el tablero, presenta personajes pintorescos que solo llevan aliento carnavalesco a una partidocracia moribunda, apostando a participar en un nuevo “Rat Race” en el 2028.

Pero ese tablero tiene todavía una amenaza seria, que puede incluir hasta que su dueño actual haga coca, y se lleve los bates y las pelotas y que no se juegue más de la pared. ¡Ahí está mi congreso, y también aletas frescas de tiburón podrido!. Y el coqueteo con el Pirata del Atlántico mas la pasarela local, no lucen estar buscando horizontes distintos, sino continuar con sus socios estratégicos para asegurar aquellos negocitos.

Jugadas estratégicas pueden venir, y sencillamente, desinflar unas cuantas apetencias, dejando flotar a los mismos tres mosqueteros del rey, aunque sigan con la misión, de ser los agresivos jinetes de nuestro apocalipsis.