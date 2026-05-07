Xcaret se prepara para la noche más glamorosa del audiovisual iberoamericano

La Riviera Maya vuelve a convertirse en territorio de talento y estrellas. A pocos días de la celebración de la décimo tercera edición de Premios Platino, el ambiente en el lujoso complejo hotelero Xcaret ya comienza a transformarse en esa mezcla particular de expectativa, glamour y emoción que solo es posible previo a los grandes encuentros del cine y las series.

El próximo 9 de mayo, el Teatro Gran Tlachco volverá a reunir a actores, directores, creadores, productores, músicos y personalidades de toda Iberoamérica en una gala que, más allá de premiar producciones, se ha convertido en una celebración de identidad cultural, talento y proyección internacional.

Este año, la ceremonia conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo promete una edición especialmente vibrante. La música tendrá un protagonismo importante sobre el escenario con las actuaciones de Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra, tres artistas que representan distintas formas de entender la sensibilidad iberoamericana contemporánea.

Camilo llegará con la energía emocional que lo ha convertido en una de las voces más influyentes del pop latino actual; Manuel Carrasco aportará la fuerza de sus letras y la raíz flamenca que conecta profundamente con el público español; mientras que María Becerra, una de las figuras más potentes de la música urbana argentina, subirá al escenario con una propuesta más íntima y emocional, luego de no haber podido participar en la edición anterior.

A ellos se sumarán Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026, quienes representan esa nueva generación artística donde conviven electrónicos, pop y raíces flamencas con una estética profundamente contemporánea.

Entre todos los momentos especiales que promete la noche más glamorosa del audiovisual iberoamericano, la expectativa crece ante el homenaje a Guillermo Francella, quien recibirá el Platino de Honor 2026. El actor argentino, dueño de una de las trayectorias más sólidas del cine iberoamericano, será reconocido en una edición donde además figura entre los nominados. Su presencia aporta una carga emocional especial a una gala que también reunirá a nombres como Dolores Fonzi, Javier Cámara, Edgar Ramírez, Manolo Cardona, Antonia Zegers, Belén Rueda, Juana Acosta, Mariela Garriga y Diego Boneta, entre muchas otras figuras del cine, las plataformas y la televisión.

La representación dominicana también tendrá un momento importante dentro de esta edición. El director Tomás Pichardo Espaillat asistirá como nominado por Olivia & las nubes, una producción que continúa abriendo espacio para la animación dominicana en escenarios internacionales y que confirma el crecimiento creativo de la industria audiovisual local.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es que Premios Platino amplía su estructura de reconocimiento, incorporando nuevas categorías técnicas tanto en cine como en series. Vestuario, maquillaje, peluquería, sonido, fotografía, dirección de arte, efectos especiales y montaje pasan ahora a ocupar un lugar más visible dentro de la premiación. La decisión representa una mirada más completa hacia una industria donde las historias también se construyen desde el trabajo silencioso detrás de cámara.

Y quizás ahí radica parte de la evolución de los Platino. Lo que comenzó como una premiación del audiovisual iberoamericano hoy funciona también como una plataforma cultural, industrial y diplomática para los 23 países participantes.

En Xcaret la magia se esparce por los pasillos, todo comienza a alinearse para celebrar el cine, las series y la música junto a sus protagonistas. Una noche donde las historias hablarán distintos acentos, pero compartirán el mismo idioma emocional.