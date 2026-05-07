Jennifer Beauchamps Haché es integrada al equipo de Pellerano & Herrera

Jennifer Beauchamps Haché fue integrada al equipo de la firma de abogados Pellerano & Herrera, como socia de Consultoría Legal de Negocios, con especial enfoque en banca, finanzas y mercado de valores.

Beauchamps cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando operaciones legales de alta complejidad en el mercado dominicano y con participación de otras jurisdicciones. A lo largo de su carrera, ha participado en la estructuración y financiamiento, a través de la banca tradicional y del mercado de valores, de proyectos en diversos sectores, incluyendo manufactura, hospitalidad, desarrollo inmobiliario y energía.

Asimismo, posee amplia experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas y otras operaciones estratégicas, particularmente en los sectores de telecomunicaciones, energía, consumo y hospitalidad.

“La integración de Jennifer al equipo refuerza nuestro posicionamiento en el ámbito financiero y de mercado de capitales, áreas que son de importancia estratégica para nuestros clientes. Su experiencia y trayectoria fortalecen nuestra capacidad de ofrecer asesoría altamente especializada en transacciones complejas y en la evolución del mercado”, expresó Ricardo Pellerano, socio gerente de Pellerano & Herrera.

Jennifer Beauchamps es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde también cursó una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica. Domina español, inglés e italiano de manera fluida.

Su trayectoria ha sido reconocida por prestigiosos directorios legales internacionales, como Legal 500, Latin Lawyer 250 y la lista de abogados recomendados por la Asociación Latinoamericana de Abogados Corporativos (LACCA).

“Sumarme a Pellerano & Herrera representa la oportunidad de seguir contribuyendo al desarrollo del mercado financiero y de valores dominicano”, expresó Beauchamps Haché durante el cóctel de bienvenida organizado por la firma.