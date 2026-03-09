Colombia termina el Clásico Mundial con una victoria y elimina a Panamá

En los tres primeros partidos del Clásico Mundial de Béisbol, Colombia estaba desesperada por un hit fuerte.

En su cuarto y último partido del torneo de este año, Reynaldo Rodríguez aportó uno.

Rodríguez conectó un sencillo de dos carreras como parte de una sexta entrada de cuatro carreras que impulsó a Colombia a una victoria por 4-3 sobre Panamá en el Estadio Hiram Bithorn el lunes por la tarde. Los colombianos evitaron un Clásico sin victorias y eliminaron a Panamá de la contienda por el WBC en el proceso.

La alineación de Colombia tuvo dificultades en los tres primeros partidos de la fase de grupos, anotando un total de seis carreras y yendo solo 2 de 28 con corredores en posición de anotar. Para empezar, el partido del lunes se desarrolló de forma similar: Colombia y Panamá estuvieron sin anotaciones tras cinco entradas, con el zurdo Adrian Almeida y el veterano del WBC de 39 años Paolo Espino intercambiando ceros.

Fue una actuación especialmente impactante de Espino, que lanzó 4 1/3 entradas sin permitir carreras en su última aparición profesional. Espino, que lanzó para Panamá en el WBC de 2006 con 19 años, anunció a principios de esta semana que se retira del béisbol tras el Clásico.

Con Espino fuera del partido, se abrieron las compuertas en la parte alta de la sexta. Colombia llenó las bases sin outs gracias a dos bases por bolas y un sencillo. Buscando romper el empate, el bateador designado Jordan Díaz elevó un elevado al jardín izquierdo que fue lo suficientemente profundo para anotar a Michael Arroyo, quien corrió al home antes de un tiro fuera de línea de Luis Castillo.

Después, Rodríguez de 39 años —que jugaba en su tercer Clásico— logró el mayor éxito colombiano del torneo. Rodríguez conectó un sencillo por el cinco hoyo que dejó el bate a 101,3 mph y anotó un par de carreras. Un bateador después, Daniel Vellojin añadió otra carrera con un sencillo fulminante que evitó al campocorto José Caballero, culminando una entrada de ruptura de cuatro carreras.

Necesitando una victoria para mantenerse con vida, Panamá no pudo recuperar la magia de la noche anterior, cuando logró una emocionante remontada sobre Canadá. Su remontada tardía, que incluyó una octava entrada de dos carreras que terminó con la carrera que puso la ventaja en segunda base, se quedó a las espaldas.

Panamá y Colombia terminaron la fase de grupos con un récord de 1-3, aunque aún se desconoce qué equipo descenderá del Grupo A. Esto se debe a que Canadá (1-1) aún podría acabar con un récord de 1-3 en la fase de grupos.

En caso de desempate a dos bandas, Panamá descendería a las eliminatorias debido a su récord directo contra Colombia. Pero, en un posible desempate a tres bandas, se usarían más desempates de coeficiente de carrera.