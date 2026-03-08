Dios y los cambios de planes hacia Erik González en el Clásico Mundial

Los planes de Erik González para el segundo partido de Dominicana ante Países Bajos era observarlo en su natal Puerto Plata tirando unas carnitas a la parrilla acompañado de unas cervecitas, pero los de Dios eran otros.

Primero, una lesión de Jeremy Peña en los juegos de exhibición en Dominicana le permite ser integrado al roster del equipo para el Clásico Mundial de Béisbol, segundo un virus gripal de Geraldo Perdomo lo ingresa en la alineación abridora para el segundo partido del equipo ante Países Bajos.

Y para completar los planes y perfeccionar el guion que para él tenía el Todopoderoso, el primer out del encuentro fue un batazo por sus predios conectado por Ceddanne Rafaela, el cual se produjo en medio de una gran euforia.

“Esto que me ha ocurrido es simplemente un regalo de Dios, cuando se aproximaba el Clásico Mundial tenía en planes observar el encuentro por televisión, con unas carnitas a la parrilla en Puerto Plata, pero miren a donde me encuentro en medio de este grupo de estrellas”, sostuvo González a un grupo de periodistas, quienes lo abordaron al concluir las prácticas.

Y en su caso hace apenas un año y cuatro meses, su carrera había entrado en una especie de limbo, tras una lesión sufrida en el menisco de su rodilla derecha actuando con el Escogido, continuó jugando de esta forma hasta que un par de meses más tarde no pudo más y se vió obligado a abandonar el terreno.

Tras un espacio de más de un año en recuperación, retornó a la acción, fue campeón por segunda vez con los Leones.

“En mi carrera ni por asomo imagine que podría jugar en un Clásico Mundial, ustedes saben la elevada cantidad de talento que tenemos en Dominicana, pero aquí estoy y espero aprovechar al máximo esta oportunidad que me ha brindado la gerencia y el dirigente Albert Pujols”, sostuvo el pelotero de 34 años.

“Siempre será un gran orgullo el poder representar a tu país, mas en el evento de más nivel que tiene el béisbol, donde se agrupan todo lo mejor de las diferentes potencias del béisbol”, agregó.

Motivado y enorgullecido por el momento, valoró una vez más el aprecio que siente el dirigente Albert Pujols por él.

“Ha sido como un gran padre para mí, desde el primer momento en que lo conocí, me ha brindado los mejores consejos”, afirma el paracorto.