Clásico Mundial: RD avanza a cuartos de final, supera 10-1 a Israel y Tatis Jr. da Grand Slam

Fernando Tatis Jr. empujó seis carreras, cuatro de ellas con un Grand Slam, mientras que Brayan Bello lanzó cinco sólidas entradas para conducir este lunes la victoria 10-1 de la República Dominicana sobre Israel en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Se trató del tercer triunfo de la novena tricolor, que consiguió su boleto a los cuartos de final en el Grupo D del certamen mundialista.

Tatis Jr. bateó un Grand Slam en la segunda entrada y pegó un sencillo productor de dos vueltas más en el séptimo inning para respaldar la victoria de Bello, quien apenas permitió un hit (un jonrón), ponchó a siete bateadores y no concedió boletos para dejar su promedio de carreras limpias permitidas en 1.80.

Oneil Cruz, quien anotó tres veces, también disparó un jonrón solitario, el noveno de la República Dominicana, líder del certamen en esta categoría.

Fernando Tatis Jr.,conecta un sencillo durante la primera entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Nicaragua, el viernes 6 de marzo de 2026.Lynne Sladky/ AP

El cuadrangular con las bases llenas de Tatis Jr. fue el primero de un jugador dominicano en la historia de este evento y sus seis vueltas impulsadas en el juego también son una marca para un jugador dominicano. El récord para el evento lo tiene Ken Griffey Jr., con siete carreras remolcadas.

Tras el desempeño de Bello, los relevistas dominicanos aumentaron a 14 entradas y dos tercios sin permitir anotaciones.

Gregory Soto lanzó el sexto episodio con tres ponches; Carlos Estévez tiró el séptimo, en el que permitió un hit y ponchó a uno; Wandy Peralta trabajó el octavo sin dificultades y Seranthony Domínguez liquidó el noveno sin contratiempos.

Los dominicanos tienen el día libre mañana martes, pero el miércoles sostendrán el esperado duelo ante la representación de Venezuela, el otro favorito para avanzar en el Grupo D.

El partido contra Israel fue presenciado por 28,728 aficionados, de acuerdo con los organizadores.

ataque temprano

La producción de carreras llegó en el segundo episodio con cinco vueltas, cuatro de ellas gracias a un cuadrangular con las bases llenas de Fernando Tatis Jr., después de dos outs, frente a los envíos del abridor Ryan Prager.

Luego de recibir una primera bola de Prager, Tatis Jr. conectó dos fouls seguidos y cayó rápidamente en conteo adverso, del que salió cuando impactó un cambio de velocidad a 74 millas por hora.

Fernando Tatis Jr., celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante la segunda entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Israel, 9 de marzo de 2026.Rebecca Blackwell/ AP

El ataque quisqueyano continuó en el cuarto episodio, cuando O’Neal Cruz despachó su segundo vuelacercas del evento, un batazo entre los jardines central y derecho que colocó el marcador 6-0 para la tropa dirigida por Albert Pujols.

Cruz castigó una recta de 94 millas del relevista derecho Zack Weiss en conteo de 0-2, un batazo que recorrió 400 pies de distancia.

Israel anotó su única carrera al cierre del quinto inning, cuando Spencer Horwitz disparó un jonrón abriendo ese episodio frente al abridor dominicano Brayan Bello.

La República Dominicana respondió con otras dos vueltas en el séptimo acto gracias a un imparable de Tatis Jr., que remolcó a Cruz y a Geraldo Perdomo para colocar el marcador 8-1.

En la siguiente entrada, Agustín Ramírez se encargó de ampliar la pizarra tras batear un rodado a segunda con las bases llenas.

El punto final lo puso Erik González con un triple remolcador en el noveno acto.

Este fue el segundo triple en la historia de la participación quisqueyana en el evento, después del conectado por José Reyes en 2013.