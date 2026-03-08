Clásico Mundial: RD ya probó el KO ante Israel, ¿lo repetirá otra vez?

La República Dominicana e Israel ya tienen historia. Y no se trata precisamente de la devoción del pueblo quisqueyano por el hijo de Jerusalén, Jesucristo.

Es bien sabido que esta isla es profundamente creyente en la palabra de Dios. Sin embargo, la última vez que se enfrentó al llamado “país divino”, la novena dominicana mostró la fuerza de Goliat, mucho antes de que apareciera David.

En el 2023, los dominicanos consiguieron su primera victoria por nocaut en la historia del Clásico Mundial de Béisbol al derrotar 10-0 a Israel en el cuarto partido de la primera ronda.

Varios de los protagonistas de aquel encuentro forman parte nuevamente del conjunto nacional. Entre ellos está el actual capitán Manny Machado, quien en ese choque disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras. También destacó Julio Rodríguez, con dos impulsadas gracias a un par de sencillos.

El triunfo fue para el zurdo Génesis Cabrera, mientras que el abridor Roansy Contreras trabajó 2.2 entradas en blanco, con cuatro ponches y sin permitir daños.

La tarde de este lunes, al mediodía, el equipo dominicano intentará repetir esa hazaña frente a Israel y asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo, que se disputa en cuatro sedes: Japón, Miami, Houston y San Juan.

Pitcher de RD

El abridor por dominicana será Brayan Bello, quien tuvo una breve presentación en los partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. En esa salida trabajó tres entradas, ponchó a dos y no permitió carreras limpias.

La alineación de Israel

El conjunto israelí cuenta con varios jugadores con experiencia en las Grandes Ligas. Nombres como Harrison Bader, Garret Stubbs y Joc Pederson aportan poder y profundidad a la ofensiva.

En el montículo, Dean Kremer, de los Orioles de Baltimore, figura como una de sus principales cartas. En el bullpen aparecen relevistas con recorrido en MLB como Tommy Kahnle y Richard Bleier.

Hasta el momento, Israel no ha anunciado quién será su abridor para el partido de esta tarde.

¿Otro KO dominicano?

La selección dominicana ya consiguió su segundo nocaut en la historia del Clásico Mundial tras imponerse 12-1 a Países Bajos en la jornada de ayer, resultado que activó la llamada regla de la misericordia.

Juan Soto, Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr. y Austin Wells Fernández conectaron cuadrangulares para encaminar la victoria del conjunto quisqueyano.

Junior Caminero, durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Nicaragua y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE. UU., el 6 de marzo de 2026.

Si Dominicana lograra nuevamente un triunfo por la vía del nocaut ante Israel, sería la primera vez que un país derrota dos veces de esa manera al mismo rival en la historia del torneo.

Además, marcaría la segunda ocasión en que una selección consigue nocauts en partidos consecutivos. La única que lo ha hecho hasta ahora es Países Bajos, que en el Clásico Mundial de 2017 venció 12-2 a Israel y luego 14-1 a Cuba.